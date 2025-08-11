Anuel AA fue acusado de no pagar deuda con una empresa de transporte en México

Anuel AA fue acusado públicamente por la empresa de transporte mexicana Transportes EconoTours de no pagar una presunta deuda millonaria por servicios prestados durante una grabación en Hermosillo, México.

Al parecer, la deuda se originó tras proveer transporte personalizado, vehículos blindados, seguridad armada y apoyo logístico durante 11 días para la producción del remix “Como es”, en la que también participó el cantante mexicano Natanael Cano, quien fungió como aval.

Según el comunicado de la empresa, mientras el equipo de Natanael Cano cumplió con los pagos iniciales, la situación cambió cuando Anuel AA solicitó extender los servicios por varios días adicionales, aumentando los costos operativos sin que la deuda fuera saldada.

La empresa informó que no recibió ningún anticipo ni pago por esos días extra, y que después de múltiples intentos fallidos de cobro, tanto Anuel AA como sus representantes no les dieron respuesta.

Debido a la falta de pago, Transportes EconoTours decidió retirar sus servicios a Anuel AA tres días antes de que concluyera su estancia en Sonora. También hicieron un llamado público a los artistas para que asuman la responsabilidad de la deuda.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni Natanael Cano han emitido declaraciones respecto a la acusación de la empresa de transporte.

Seguir leyendo:

· Anuel AA muestra su lado más tierno junto a su hija Cattleya

· Anuel AA reacciona a las declaraciones de Karol G sobre su relación

· Anuel anuncia las fechas de su gira Real Hasta La Muerte 2: ¿Qué ciudades visitará?