Anuel habló sobre la carrera de Yailin La Más Viral: “La apoyo en todo lo que haga”

Tras su turbulenta separación, Anuel AA habló sobre Yailin La Más Viral y sobre su hija Cattleya, fruto de su breve relación.

En una reciente entrevista con el youtube dominicano Alafoke, el regutonero puertorriqueño expresó que se siente tranquilo de que la cantante de “Bing Bong” le vaya bien en su carrera porque sabe que su hija estará bien.

“Bien, de verdad, me puedo morir mañana y sé que Catta va a estar bien”, dijo Anuel, quien en los próximos meses comenzará una gira por Estados Unidos.

Asimismo, Anuel aseguró que apoya a su expareja y está feliz por el crecimiento que ha tenido en su carrera como cantante.

“Claro que sí porque se enfocó y trabajó, lo que tenía que hacer desde hace mucho y estoy orgulloso porque trabajó y está prendía”, dijo el reguetonero.

“Es la madre de mi hija y la apoyo bien hijuep** en todo lo que haga y hace, como siempre, desde el primer día”, agregó.

Sobre cómo es su relación, el reguetonero aseguró que solo se comunican para hablar de su hija. “Nuestra comunicación se enfoca es en Cata (su hija), nosotros no hablamos de música”, indicó.

Anuel aprovechó para asegurar que no suele hablar de sus relaciones pasadas porque no le gusta hablar de sus exparejas. “Yo no hablo de las mujeres, nada, si yo estuve con ella y más si tiene un hijo mío, yo no tengo nada qué decir de la madre de mi hija”, dijo.

Anuel quiere tener una mejor relación con las madres de sus hijas

Anuel AA quiere llevarse bien con las madres de sus hijas. El año pasado, el cantante puertorriqueño aseguró que desea que sus tres hijos puedan tener una relación más cercana.

En una conversación con el streamer español Ibai Llanos para aclarar lo que ocurrió en La Velada del Año 4, Anuel reflexionó sobre algunos aspectos de su vida que desea mejorar, entre ellos la relación que tiene con las madres de sus hijas Cattleya y Gianella.

“Estoy feliz, estoy tratando de hacer bien las cosas familiares, es lo último que me falta por hacer”, dijo el reguetonero durante la conversación con el streamer español.

“A pesar de que no la tenemos, buscar una manera de tener buena relación con todas las madres de mis hijas para poder tener esa relación familiar, que todos mis hijos compartan más frecuentemente y poder estar con todos ellos juntos, poder dividir el tiempo bien entre la música y la familia, eso es lo más que quisiera”, aseguró.

Anuel tiene tres hijos: Pablo, fruto de su relación con Astrid Cuevas; Cattleya, fruto de su relación con Yailin La más viral, y Gianella, fruto de una fugaz relación que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla.

Seguir leyendo:

· ¿Anuel AA pospuso su gira por Estados Unidos?

· Arcángel se une a Yailin y le pide a Anuel hacerse responsable de su hija

· La indirecta de Anuel a Karol G: “Pensé que ya nadie me quería en Colombia”