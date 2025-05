Anuel AA reacciona a las declaraciones de Karol G sobre su relación

Tras las recientes declaraciones de Karol G sobre su relación con Anuel AA, el reguetonero puertorriqueño reaccionó a los comentarios de la cantante colombiana.

Esta semana, durante la premiere del documental Mañana fue bonito, que se estrenará en Netflix este 8 de mayo, hubo un fragmento del filme se filtró en redes sociales y que llamó la atención de todos por los comentarios de la cantante, quien describió su relación con Anuel como tóxica.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, decía Karol G en el fragmento de su documental.

La difusión del fragmento fue tal que llegó a Anuel, quien fue cuestionado sobre los comentarios de Karol G en una conversación con el youtuber dominicano Alofoke.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tetas”, respondió tajante el reguetonero.

¿Cuándo fue la premiere de Mañana fue bonito?

El miércoles, la cantante de “Si antes te hubiera conocido” desfiló por la alfombra rosa en el Museo de Arte Moderno, en Medellín, para la premiere de su documental de Netflix Mañana fue bonito.

La cantante lució un elegante vestido negro de lentejuelas del diseñador colombiano Andrés Pajón.

En declaraciones al periodista Carlos Ochoa, Karol G compartió algunos detalles sobre la filmación del documental.

“Estuvimos durante dos años consecutivos andando con cámaras todo el tiempo. Eso fue un poquito difícil. Creo que lo más difícil es ver el documental y abrirle la puerta a momentos tan personales de mi vida, de mi historia, cosas que nunca me permití hablar ni siquiera conmigo misma, compartirlas”, contó la cantante.

Recientemente, Netflix estrenó el tráiler del documental de Karol G, Mañana fue muy bonito, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 8 de mayo.

El documental sigue a Karol G en la planificación y desarrollo de su gira Mañana será bonito, que la llevó a recorrer ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica.

