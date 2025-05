Karol G se sinceró sobre su noviazgo “tóxico” con Anuel AA

La cantante colombiana Karol G se encuentra de manteles largos gracias al estreno de “Mañana fue muy bonito”, documental realizado en conjunto con la plataforma Netflix. Y es que además de dar una mirada inédita de su camino hacia la cima del éxito, también muestra los obstáculos a los que se ha enfrentado a nivel personal a lo largo de los años.

Fue gracias a la presencia de cientos de fans y celebridades en la premiere realizada en el Museo de Arte Moderno de Medellín que salieron a la luz algunos de los clips más impactantes que confirman dicha pieza audiovisual.

El que mayor atención atrajo fue aquel en el que la colombiana habló por primera vez sobre su tormentosa relación con el rapero Anuel AA, con quien estuvo a punto de llegar al altar luego de comprometerse en el año 2019.

De acuerdo con Karol G, dicho romance se vio marcado por la “toxicidad” y el “sufrimiento”, tema sobre el que profundizó: “En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza“, se escucha decir a la artista multipremiada.

Asimismo, indicó que durante este periodo de su vida se sentía a la deriva y sin dirección alguna hasta en el ámbito profesional: ” Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno“, añadió.

Para finalizar, Karol G se dijo agradecida por esta etapa de su vida, ya que la ayudó a explorar nuevos horizontes como artista y mostrar una faceta más vulnerable en comparación a quien era a nivel musical.

“Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten“, expresó la intérprete de temas como “Bichota” y “TUSA”.

