¿Por qué no quieren que Anuel AA se presente en el Coliseo de Puerto Rico?

No quieren que Anuel AA se presente en el Coliseo de Puerto Rico. Jorge Pérez, director ejecutivo de Discover Puerto Rico y asesor estratégico, aseguró que no recomienda la presencia del reguetonero en el principal recinto de la isla.

De acuerdo con EFE, el director ejecutivo de Discover Puerto Rico indicó que su advertencia se debe a un reciente tiroteo en el Coliseo de Puerto Rico, que sospecha estaba dirigido hacia Anuel.

“Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista. Después de esta segunda ocasión y según la información, aparentemente el mensaje era para él. Pero si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico, pensaría que no se debería permitir”, dijo.

El incidente se suma a otro similar ocurrido en 2019, también vinculado a eventos en los que Anuel estaría presente. Pérez enfatizó que el riesgo para el Coliseo es “muy alto” y que la seguridad de los fanáticos y empleados es la prioridad principal.

¿Cuándo ocurrió el tiroteo?

El pasado viernes, un grupo de seis encapuchados en motocicletas dispararon contra el Coliseo José Miguel Agrelot, donde se realizaría la rueda de prensa sobre un juego de pretemporada de la NBA en la que estaría Anuel.

El ataque generó daños materiales con más de 150 casquillos de bala recuperados y la rotura de una veintena de cristales. Ninguno empleado del recinto resultó herido.

Tras el este acto violento, se canceló la rueda de prensa del juego de pretemporada de la NBA entre los Miami Heat y los Orlando Magic.

Hasta el momento, Anuel AA no ha ofrecido conciertos en el Coliseo, aunque este es un espacio codiciado por artistas urbanos.

Pérez reiteró que, aunque Anuel no está oficialmente vetado, la recomendación de no permitir su entrada se basa en la valoración estratégica de riesgos tras estos episodios violentos.

