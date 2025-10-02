Demandan a Anuel AA por golpear a hombre frente a su pareja e hija en parque temático

El cantante Anuel AA, quien fuera pareja sentimental de Yalin La Más Viral, está metido en un nuevo problema, luego de que se diera a conocer que emprendieron acciones legales en su contra por un altercado que tuvo con una familia hispana en un parque temático de la Florida.

Si bien el incidente se produjo el pasado 25 de abril, no fue, sino hasta ahora, que se dieron a conocer mayores detalles sobre la demanda que interpuso en su contra un ciudadano que responde al nombre de Fernando Dávila.

“Anuel llevó a cabo actos de conducta fuera de lugar y extremos al atacar violentamente al demandante en un lugar público y sin provocación”, se lee en la demanda.

De acuerdo al testimonio de la víctima, Emmanuel Gazmey Santiago, como es el nombre real del intérprete, lo golpeó brutalmente, en compañía de otras personas, mientras él estaba en presencia de su pareja e hija.

“Por alguna razón, que no se explica, Anuel y sus acompañantes lo golpearon en la cabeza y lo tiraron al piso”, informó Liz Areliz Cruz del programa puertorriqueño ‘Cuarto Poder’.

Aunque no se revelaron mayores detalles sobre la demanda, se sabe que las acciones legales no son solo en contra de Anuel AA y de sus acompañantes, sino que también en contra de Universal, al asegurar que no se hicieron cargo de cuidar la integridad de los visitantes.

Se sabe que la parte demandante está pidiendo una compensación de $50,000 dólares para propósitos jurisdiccionales, más el pago de los gastos médicos que tuvo que hacer la presunta víctima para atender las lesiones sufridas.

