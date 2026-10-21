Editorial: Por Cynthia González al Ayuntamiento de Cudahy

Cudahy, al sureste de Los Ángeles y de casi 23,000 habitantes, es una de las ciudades de mayor densidad del país. Más de uno de cada cuatro de sus residentes vive debajo del nivel de pobreza. El 97% son latinos.

Para tres puestos en su concejo municipal se enfrentan cinco candidatos: Cynthia González, José R. González, Martin U. Fuentes, Richard Corvera Hernandez y Cynthia Romo.

Cynthia González es la actual alcaldesa. Es también la directora del Principal Leadership Institute (PLI) de UCLA, que prepara a directores de escuelas. Anteriormente fue Directora de Apoyo e Innovación de Escuelas Piloto de LAUSD.

Licenciada en Sociología por UC Santa Bárbara; tiene dos maestrías en Educación y un doctorado en Liderazgo Educativo, todos de UCLA.

Creció en Huntington Park, hija de padres inmigrantes de clase trabajadora. Fue la primera de su familia en ir a la universidad y graduarse. En los últimos doce años ha vivido en Cudahy con sus dos hijas que cursan escuelas públicas.

En 2022 fue electa al concejo municipal y en diciembre de 2025 designada alcaldesa.

Pone sus conocimientos en educación al servicio de la comunidad, para ampliar alianzas educativas, programas de liderazgo y pasantías, y el acceso a la educación superior para los jóvenes.

Otras prioridades de campaña son fomentar el desarrollo económico, promover la seguridad, incentivar la construcción de viviendas asequibles, agregar espacios públicos y estimular la participación de los residentes en la vida cívica.

La apoyan el congresista Robert García, la supervisora del condado Janice Hahn, la senadora estatal Lena Gonzalez, las concejales de Cudahy Elizabeth Alcantar Loza, Daisy Lomeli y Amanda Gómez; tres miembros de la junta directiva del LAUSD y numerosos funcionarios electos de las ciudades circundantes.

Dice en su página de internet: “he defendido de manera constante los derechos civiles y constitucionales. He mantenido una postura pública firme a favor del debido proceso, la libertad de expresión, las protecciones de santuario y una mayor rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden”.

Cudahy necesita esa combinación de profundos conocimientos profesionales, activismo local en beneficio de la juventud y conciencia pública para proteger a la población inmigrante.

Por eso, La Opinión apoya la candidatura de Cynthia González al Ayuntamiento de Cudahy y pide a sus lectores que voten por ella.