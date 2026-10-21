EE.UU. condenó a 30 años de prisión a traficante de personas por la muerte de 53 migrantes

Rigoberto Ramón Miranda Orozco, ciudadano guatemalteco de 39 años, fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de migrantes relacionada con la muerte de 53 personas que viajaban hacinadas en un tráiler en San Antonio, Texas, en junio de 2022.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el acusado había admitido su participación en la organización del traslado y alojamiento de migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta territorio estadounidense.

La investigación estableció que Miranda Orozco organizó el traslado de varias personas que posteriormente fueron encontradas sin vida o con lesiones en el remolque del vehículo.

Dos de los migrantes que contrataron sus servicios, ambos guatemaltecos, murieron durante la tragedia, mientras que un tercero sufrió heridas graves y sobrevivió tras permanecer hospitalizado durante un periodo prolongado.

El trágico hallazgo

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2022, cuando las autoridades localizaron un tráiler abandonado en San Antonio con 64 migrantes en su interior. El vehículo había recorrido aproximadamente 251 kilómetros desde Laredo, Texas, bajo temperaturas cercanas a los 32 grados Celsius y sin aire acondicionado funcional en el remolque.

Rigorberto Miranda-Orozco was sentenced today to 30 years in prison for his role in a human smuggling conspiracy connected to the 2022 San Antonio tractor-trailer tragedy. HSI remains committed to dismantling criminal networks that exploit vulnerable people for profit. pic.twitter.com/X14VbfPriF — HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) October 20, 2026

Los primeros equipos de emergencia encontraron a 48 personas muertas en el lugar, mientras que otras cinco fallecieron posteriormente en hospitales, con lo que la cifra ascendió a 53 víctimas mortales. Otras 11 personas resultaron heridas.

Entre los fallecidos había 21 ciudadanos guatemaltecos, de acuerdo con información de la fiscalía federal del Distrito Oeste de Texas. También se encontraban seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

Las autoridades señalaron que las condiciones dentro del remolque expusieron a los migrantes a un calor extremo durante el trayecto, lo que provocó que las víctimas murieran por hipertermia.

Detenido en Guatemala y extraditado

Miranda Orozco fue detenido en Guatemala en agosto de 2024, como parte de un operativo coordinado entre las autoridades de ese país y Estados Unidos. En marzo de 2025 fue extraditado para enfrentar los cargos relacionados con el caso.

El 2 de julio de 2026 se declaró culpable de conspiración para introducir personas a Estados Unidos con resultado de muerte, así como de delitos relacionados con facilitar el ingreso de migrantes que derivó en fallecimientos y lesiones corporales graves.

Según la documentación judicial, el sentenciado reconoció haber coordinado el transporte y el alojamiento de migrantes en Guatemala, México y Estados Unidos como parte de las operaciones de la red criminal.

El Departamento de Justicia informó que, hasta la fecha de la sentencia, nueve integrantes de la organización habían sido condenados en Estados Unidos y otros diez en Guatemala.

En 2025, dos de los principales responsables de la estructura criminal que operaba en Texas recibieron condenas de cadena perpetua y 83 años de prisión, respectivamente.

Las autoridades estadounidenses destacaron la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala para localizar, detener y extraditar a Miranda Orozco, y señalaron que continuarán las investigaciones contra las redes transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes.

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