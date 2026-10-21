Mateo Chávez gana elogios en Países Bajos

Mateo Chávez sigue sumando minutos en el fútbol de Europa. El defensor de 22 años comienza a establecerse como un jugador habitual en el esquema del AZ Alkmaar. El entrenador del club, Leeroy Echteld, elogió las cualidades del mexicano.

A pesar de solo tener 22 años, Leeroy Echteld destacó la mentalidad de Mateo Chávez. El estratega del conjunto neerlandés considera que el defensor mexicano tiene una buena mentalidad ofensiva. Es un costado por el que se pueden generar jugadas en ataque pos su vocación ofensiva.

“Creo que tiene una muy buena mentalidad y siempre quiere ganar. Cuando tiene la oportunidad de ir al frente, va al frente. Además, tiene un gran corazón”, dijo Leeroy Echteld, estratega del AZ.

"SIEMPRE QUIERE GANAR" ?????



Lee-Roy Echteld, entrenador de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar, destaca las cualidades del lateral mexicano en la escuadra europea ?



Mateo es un recurrente en los cuadros titulares de Echteld y el entrenador lo confirmó para Claro Sports:? pic.twitter.com/vaDFVjGAms — Claro Sports (@ClaroSports) October 20, 2026

Leeroy Echteld destacó el buen estado físico del defensor mexicano. Mateo Chávez puede aportar mucho en el ida y vuelta con el club. Sin embargo, por lo apretado del calendario, Echteld no le teme a las rotaciones.

“Puede recorrer grandes distancias y, en la última zona de la cancha, puede ser letal (…) Tenemos un calendario muy cargado, así que en este partido le dimos descanso para que pueda volver a jugar en el siguiente”,

En lo que va de temporada Mateo Chávez ha jugado 12 partidos. El futbolista mexicano ha aportado 1 gol y 4 asistencias en poco más de 880 minutos dentro del campo.

Miguel Herrera lo candidata a El Tri

Uno de los que pide más oportunidades para Mateo Chávez en la selección mexicana es Miguel Herrera. El “Piojo” está convencido de que se necesita una renovación en El Tri. Mateo Chávez sería una de esas nuevas caras.

“No sé si con la fuerza que tiene; el chavo es muy bueno, la verdad, es muy profesional, se ve que físicamente anda muy bien siempre, pueda llegar a los 34 años con esa fuerza al Mundial 2030, pero el ‘Tiloncito’ lo anda haciendo muy bien, entonces yo creo que deberían darle un poquito más de bola“, dijo Herrera.

Sigue leyendo:

– Johan Vásquez en la mira “Colchonera”, ¿cuál es su estatus?

– Mateo Chávez reconoce error contra Estados Unidos y ofrece disculpas

– El guiño de Gilberto Mora con el que lo vinculan al Liverpool

– Fernando Ortíz le cierra las puertas a los Tigres de la UANL