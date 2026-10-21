Niño de 9 años sufre quemaduras en 70% de su cuerpo tras participar en un peligroso reto viral

Un niño de nueve años sufrió quemaduras en 70% de su cuerpo tras participar en el llamado “reto del fuego”, una peligrosa práctica difundida en redes sociales que consiste en prenderse fuego después de rociarse con sustancias inflamables.

El caso motivó una advertencia pública del jefe del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, Roman Nelson, y de la superintendente del Departamento de Policía de la ciudad, Anne Kirkpatrick, quienes pidieron a padres y representantes hablar con los menores sobre los riesgos de estos desafíos virales.

Nelson afirmó que el niño “tiene suerte de estar vivo” y alertó sobre las consecuencias que puede tener intentar reproducir este tipo de contenido para las redes sociales.

¿En qué consiste el reto del fuego?

Según explicaron los funcionarios, el desafío consiste en que los participantes se rocían con sustancias inflamables y luego se prenden fuego para comprobar qué tan rápido pueden apagar las llamas.

Kirkpatrick advirtió que la práctica representa un peligro grave para quienes la realizan.

“Es muy peligroso. No es divertido y no es gracioso”, señaló la superintendente en un video difundido para crear conciencia sobre el reto.

La funcionaria pidió a los niños que no participen en este tipo de desafíos y recalcó que ninguna tendencia en redes sociales justifica poner en riesgo la vida.

Nelson, por su parte, instó a los padres a prestar atención a las actividades de sus hijos en internet y conversar con ellos sobre las consecuencias de imitar comportamientos extremos.

“Padres, presten atención. Hablen con sus hijos sobre los peligros de este desafío y de otras conductas extremas que ven en las redes sociales”, expresó.

Ambos funcionarios hicieron un llamado a la comunidad para proteger a los menores y recordaron que el fuego es impredecible y puede provocar lesiones graves o la muerte.

Otros casos de menores afectados por el desafío

El reto del fuego ha circulado en redes sociales durante años, pese a las advertencias sobre sus consecuencias. Plataformas como Facebook han anunciado anteriormente medidas para retirar videos relacionados con esta práctica.

En 2014, una mujer de Carolina del Norte fue arrestada después de que la Policía la señalara de ayudar a su hijo de 16 años a realizar el desafío y grabarlo.

Janie Talley, de 41 años, fue acusada de contribuir a la delincuencia de un menor. Según las autoridades, el 29 de julio de ese año estuvo presente mientras su hijo se rociaba con quitaesmalte y se prendía fuego.

El adolescente sufrió quemaduras leves en el pecho y el cuello. Otras personas que presenciaban la escena consiguieron apagar las llamas.

La Policía indicó que Talley estaba al tanto de lo que hacía su hijo y facilitó la grabación del incidente. La investigación comenzó después de que los servicios sociales recibieran información sobre un video publicado en Facebook.

En 2018, otro caso evidenció la gravedad de estos desafíos. Timiyah Landers, una niña de 12 años de Detroit, Michigan, sufrió quemaduras en 49% de su cuerpo mientras realizaba la práctica frente a dos amigas en su casa.

Según el relato del caso, la madre de la niña había dejado a las menores solas por unos minutos cuando se escuchó una fuerte explosión y Timiyah quedó envuelta en llamas.

Su padrastro la metió en la bañera y comenzó a echarle agua, mientras su madre le quitaba la ropa en llamas. La niña fue ingresada en cuidados intensivos, conectada a un respirador y recibió vendajes desde la cabeza hasta las rodillas.

Los casos han puesto de relieve los riesgos de imitar desafíos difundidos por internet, especialmente entre niños y adolescentes. Las autoridades de Nueva Orleans insistieron en que la prevención comienza con conversaciones en el hogar sobre los peligros de estas prácticas.

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