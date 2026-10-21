Papa León XIV retoma audiencias, sube al papamóvil y mantiene su viaje a Sudamérica tras operación

El pontífice de la Iglesia católica fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que retomaría sus actividades gradualmente.

“Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios“, dijo León XIV, de 71 años, al iniciar la audiencia general.

A pesar de la jornada lluviosa, el Papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza San Pedro saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban. Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

Vaticano mantiene aún su viaje a Uruguay, Argentina y Perú

Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el Papa aseguró: “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”.

Por el momento, el Vaticano continúa con los preparativos del viaje del Papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también hay otras audiencias en agenda.

El hermano del Papa, Louis Prevost, afirmó en una entrevista el fin de semana con el medio estadounidense Fox News: “Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien”, y agregó que el pontífice “está fenomenal”.

“No esperamos ninguna mala noticia”, recalcó. “Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia”, agregó.

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rml (efe, dpa, kna)