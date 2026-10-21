El joven que diseñó un software para buscar a desaparecidos en los terremotos en Venezuela

Un amigo llamó a Jorge Bastidas para avisarle de los terremotos en Venezuela. Aunque se escuchaba asustado, Jorge dudó que fuera grave. El país había vivido tantas crisis que desestimó la posibilidad de volver a sorprenderse.

Este desarrollador venezolano de 32 años, residente en Argentina, estaba en Bogotá por un viaje de trabajo. Canceló todas las reuniones y se dedicó a contactar a su familia, pero las llamadas no entraban. Los colegas venezolanos que estaban a su alrededor tampoco lograban comunicarse con sus familiares.

Media hora después de los dos terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio a las 6:05 de la tarde hora de Venezuela, Bastidas comprobó en el chat de un canal de noticias de YouTube que la mayoría de los usuarios pedían información sobre seres queridos que no aparecían.

“Me gustaría haber podido estar ahí y ayudar de una forma más directa, pero no tenía forma de hacerlo”, cuenta casi cuatro meses después de los sismos. “Sentí tanta impotencia por estar fuera del país que busqué otra forma de ayudar”.

Bastidas decidió crear un portal llamado Desaparecidos Terremoto Venezuela.

“La idea principal era que hubiera por lo menos un lugar donde la gente pudiera poner esos reportes (de sus familiares) y empezar a contactarse”.

Anadolu via Getty Images: Un hombre camina entre las ruinas de La Guaira.

El número de desaparecidos

Durante casi cuatro meses, esta página ha recibido 82.610 reportes de personas desaparecidas.

Tras depurar los datos y eliminar duplicaciones con la ayuda de voluntarios que verifican la información, el portal contabiliza al menos 29.486 personas que aún no han podido ser contactadas.

No hay manera de saber a ciencia cierta qué ha ocurrido con esas personas ya que, hasta el momento, el gobierno de Delcy Rodríguez no ha ofrecido una lista de personas desaparecidas ni ha habilitado un canal oficial para reportarlas.

Otra plataforma independiente llamada Venezuela Reporta estima, a partir de los reportes que ha recibido de los ciudadanos, que hay 41.357 personas no contactadas.

“Siento indignación porque el gobierno tiene los recursos para estimar el número de desaparecidos, buscarlos y dar una información verificada a la población y no lo hace”, dice Bastidas.

Consultado sobre la falta de cifras el pasado 11 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo: “Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad”.

El 4 de agosto, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, dijo que había 1.579 desaparecidos.

Desaparecidos Terremoto Venezuela: Así luce la sección de personas que no han podido ser contactadas.

El uso de la IA

Con ayuda de Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, Bastidas diseñó y publicó la página web cuatro horas y media después de los terremotos.

“Al principio no tenía idea de la magnitud del daño. Eso lo supe unas horas después, cuando ya estaba trabajando en la herramienta”, cuenta desde Buenos Aires, la ciudad donde vive desde que emigró de Venezuela.

Inicialmente, el portal ofrecía un formulario de registro que incluía la imagen de la persona desaparecida, su nombre y apellido, la persona que la reportaba y su número, así como la fecha y ubicación del último contacto.

Todos los reportes se sumaban a una base de datos construida con la IA. Bastidas le asignó roles de varios ingenieros a la herramienta para que trabajaran en paralelo.

“La inteligencia artificial actuó como el equipo de desarrollo de la plataforma”, explica.

En la madrugada del 25 de junio, Jorge envió el enlace de su iniciativa a allegados y conocidos. Una amiga lo compartió en sus redes y el desarrollador comprobó que la plataforma funcionaba.

“Llegó un punto en que el tráfico era tan alto que la página se cayó y tuve que cambiar toda la infraestructura para hacerla más robusta”.

Ese día se registró “el pico más alto” de tráfico: cerca de 800.000 usuarios, un volumen que Bastidas no esperaba.

Al día siguiente, no solo llegaba información de personas desaparecidas. “Empezamos a recibir reportes de broma, memes por así decirlo: gente que cargaba a Nicolás Maduro, a Delcy Rodríguez o a Diosdado Cabello en la plataforma”.

En respuesta a ese contenido, reforzó las restricciones de los datos que podían cargarse en el portal, bloqueó ciertos “patrones de nombres” y sumó un panel de moderación, así como la opción de denunciar contenido.

“Mucha gente estaba pendiente de la página y cuando veía información que no correspondía, la reportaba. Incluso enviaron fotos de desnudos, así que pusimos filtros para que esa información dejara de llegar”.

Cortesía de Jorge Bastidas: Una captura de pantalla del desempeño de la página hasta el 8 de julio.

El reconocimiento facial

El jueves 25 de junio, Bastidas fue contactado por LAB-CO, un laboratorio de innovación que opera en México, y le ofreció un modelo de reconocimiento facial que permitiría comparar los retratos de las personas reportadas como desaparecidas.

El economista venezolano Santiago Rosas, cofundador de LAB-CO, explicó a BBC Mundo que la herramienta de reconocimiento facial partió de identIA, un modelo de IA que facilita la identificación de personas fallecidas a través de sus tatuajes.

“Previo a los terremotos ya estaba siendo usada por los servicios forenses de varios estados de México y Guatemala”, dice Rosas. “Lo que hicimos fue adaptarla específicamente para el caso venezolano”.

Durante las primeras dos semanas después de los terremotos, la sección de reconocimiento facial fue visitada por 19.000 usuarios, según Google Analytics.

“Fue la segunda herramienta con mayor tráfico durante los primeros días”, precisa Bastidas. “Pudimos ver que la gente lo usaba para ver si estaba su familiar y buscar más rápidamente o ver si lograban reconocer personas”, incluso en hospitales.

Las imágenes también ayudaron a depurar los registros duplicados.

Anadolu via Getty Images: Una vigilia que se celebró en La Guaira a los 100 días de los terremotos.

El desafío en los hospitales

Mientras Jorge lidiaba con la operación de la página desde su computadora, Daneli Hernández movilizaba a sus contactos en Venezuela para conseguir información directa de las víctimas.

Esta abogada venezolana, que vive en Argentina y colabora con Bastidas desde hace años, vio por redes sociales que circulaban listas escritas a mano de personas que habían llegado a los hospitales.

Se comunicó con familiares y amigos que trabajaban en centros de salud y les pidió que consiguieran esos registros, para cotejarlos con las fichas de personas desaparecidas reportadas en la página.

“Los médicos hicieron todo lo que pudieron por tratar de sacar estas listas para que se pudiera dar a conocer la información”, cuenta Hernández. “Evidentemente ningún centro hospitalario está adecuado para manejar la cantidad de información que estaban recibiendo”.

Un equipo de 15 a 20 personas se dedicó a transcribir esas listas en computadoras. Luego las cruzaron entre sí para depurarlas y detectar si figuraban nombres repetidos en varios listados.

Una vez que las listas estaban unificadas, cargaron esa información en la página web para identificar a quiénes podían marcar como encontrados.

Hernández asegura que obtuvieron más de 3.000 registros, provenientes de casi todos los hospitales de Caracas y La Guaira.

“Sentíamos mucha responsabilidad de tratar de ayudar a la gente a reencontrarse”, afirma. “Cuando empezamos a tener reportes de personas que habían fallecido, fue un golpe muy duro porque sabíamos que no iban a volver con sus familiares”.

Getty Images: Las personas podían buscar a sus familiares en listas escritas a mano y colgadas fuera de los hospitales.

“Para tener tranquilidad”

Alceo Angelini fue uno de los miles de usuarios que reportaron a un familiar en la plataforma creada por Jorge Bastidas.

Durante los dos días en los que nadie tuvo información del paradero de su primo en La Guaira, recuerda que su única esperanza fue registrarlo en los portales independientes de búsqueda.

“La única forma que teníamos de reportar fueron estas herramientas que civilmente aparecieron, porque de parte del gobierno no recibimos ninguna comunicación”, dice Alceo.

Aunque su primo apareció por su cuenta, asegura que reportarlo “fue útil por lo menos para nosotros tener la tranquilidad de colocarlo en algún lado, de que alguien nos ayudara”.

“Él me comentó que llegó a un sitio, alguien lo reconoció y se asustó porque lo había visto como desaparecido en alguna de las plataformas”, recuerda Alceo.

Al hablar con BBC Mundo, visitó el portal de Jorge y comprobó que su primo todavía figuraba como “aún sin contacto”.

Jorge Bastidas atribuye la falla al hecho de que cada cambio en los reportes debe ser revisado y el equipo de voluntarios que cumple esa tarea es reducido.

AFP via Getty Images: Sobrevivientes y familiares de las víctimas exigen que se amplíen las búsquedas de cuerpos bajo los escombros.

De los ataques al centro de llamadas

La página sufrió dos ataques durante los primeros días que estuvo al aire. En uno de ellos, 15.000 registros fueron alterados, explica Bastidas, quien es propietario de Software Empire, una compañía que desarrolla programas informáticos para empresas.

“Restablecimos los registros originales porque tenemos un backup (respaldo) diario de la base de datos. Pero hubo datos que ciertamente perdimos, alrededor de 1.200 registros”.

Además, denuncia que recibieron ataques de bots. Estos episodios obligaron al equipo a “limitar aún más la edición de la información y meter más controles de seguridad”.

Para avanzar en las tareas de verificación, Bastidas planea abrir un centro de llamadas para contactar a todos los números disponibles en la base de datos de su plataforma y confirmar cada uno de los reportes que muestra la página.

“No deberíamos esperar por el Estado para tomar acción”, asegura. “Todavía no sabemos la magnitud real del daño. Me voy a sentir satisfecho cuando pueda decirle a la gente: ‘Esto es lo que tenemos'”.