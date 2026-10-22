Arrestan a nueve estudiantes en Florida por golpear a un compañero que defendió a una alumna del acoso escolar

Nueve estudiantes de Harmony High School, en Florida, fueron arrestados tras presuntamente golpear a un compañero de 17 años que había intervenido para defender a una alumna del acoso escolar en la cafetería de la institución, informó la Oficina del Sheriff del condado de Osceola.

El adolescente sufrió heridas en el rostro y necesitó 11 puntos de sutura después de la agresión, que quedó registrada en un video grabado con un teléfono celular. Según las autoridades, el ataque ocurrió cuando el estudiante se dirigía hacia su automóvil después de la jornada escolar.

La policía identificó a los nueve presuntos involucrados a partir de las imágenes. Todos fueron acusados de agresión agravada, un delito grave, e incitación a disturbios.

El capitán Kimberly Montes, de la oficina del sheriff, calificó el episodio de grave y cuestionó que nueve estudiantes atacaran a una sola persona.

“No fue uno contra uno ni dos contra uno: fueron nueve estudiantes contra uno”, declaró a Fox 35. Añadió que las autoridades tuvieron suerte de que el adolescente no sufriera lesiones más graves.

El ataque comenzó después de que defendiera a una compañera

Según la información policial citada por Fox 35, el adolescente intervino inicialmente para pedir a un grupo de estudiantes que dejara de arrojar zanahorias a una alumna en la cafetería.

La intervención desencadenó una discusión con dos de los presuntos agresores. Posteriormente, el joven salió del comedor acompañado de la muchacha.

Sin embargo, después de la última campana, uno de los estudiantes presuntamente lo atacó cuando caminaba hacia su automóvil. Otros ocho se sumaron a la agresión, de acuerdo con la investigación policial.

Las imágenes difundidas por Fox 35 muestran a varios estudiantes golpeando al adolescente, mientras otras personas gritan y alientan la pelea.

La novia de la víctima intervino para detener el ataque. Después, la madre del joven lo llevó a un hospital, donde recibió atención médica y 11 puntos de sutura en el rostro.

Montes destacó el valor de intervenir para defender a otra persona frente al acoso escolar, pero condenó la violencia de quienes participaron en la golpiza.

Dos de los detenidos tienen 18 años

La policía identificó a los nueve sospechosos mediante el video del incidente. Dos de ellos, Quianelle Antonio Reyes-Cintron y Bryan Alexander Ramirez, ambos de 18 años, fueron ingresados en la cárcel del condado de Osceola.

Los otros siete detenidos son menores de edad: uno de 17 años, cinco de 16 y uno de 14. Todos fueron trasladados al Centro de Evaluación Juvenil del condado.

Pese a que siete de los acusados son menores, el capitán Montes pidió que los nueve fueran procesados como adultos debido a la gravedad de la agresión.

Las autoridades informaron que todos enfrentan cargos por agresión agravada e incitación a disturbios. La solicitud de que sean juzgados como adultos no significa que esa condición haya sido aprobada judicialmente.

El distrito escolar condena la violencia

Mark Shanoff, superintendente del distrito escolar del condado de Osceola, condenó la agresión y aseguró que no se tolerará la violencia, tanto dentro como fuera de los centros educativos.

El caso ha puesto el foco en las consecuencias de la violencia entre estudiantes y en la intervención de quienes presencian situaciones de acoso escolar.

Mientras avanza el proceso, las acusaciones contra los nueve estudiantes deberán resolverse ante las autoridades judiciales.

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