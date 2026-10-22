Corea del Norte publica fotos de Kim Jong-un: ¿por qué siguen surgiendo rumores sobre su supuesta muerte?

Kim Jong-un apareció en los medios estatales de Corea del Norte con un aspecto notablemente saludable para ser un hombre del que se rumoreaba que había muerto de una hemorragia cerebral.

Las fotografías publicadas por el periódico estatal Rodong Sinmun muestran al líder norcoreano de 42 años recorriendo una exposición de ropa y calzado junto a su hija, según reportó el diario.

Las imágenes salieron a la luz horas después de que el disidente chino Wanjun Xie, quien vive en Estados Unidos, dijera sin pruebas que Kim había sido ingresado en un hospital de Pekín en estado de coma y que había fallecido.

Xie se identifica como presidente del Partido Democrático Chino, un grupo prohibido por las autoridades de su país.

Para quienes siguen de cerca la actividad de Corea del Norte, este tipo de rumores se ha vuelto casi habitual.

En uno de los estados más herméticos del mundo, a menudo resulta difícil verificar los hechos, lo que crea un terreno fértil para la especulación.

Anteriormente, Xie difundió afirmaciones no verificadas, incluidas especulaciones sobre la muerte del líder chino, Xi Jinping.

Ahora, el disidente chino alegó que Kim sufrió una hemorragia cerebral grave y que fue trasladado a Pekín porque Corea del Norte carecía de las instalaciones médicas necesarias para tratarlo.

Dijo que Kim murió posteriormente y que su cuerpo había sido devuelto en secreto a Corea del Norte, con el fin de ocultar su muerte.

Sin embargo, las fotografías cuentan una historia diferente.

Se puede ver a Kim caminando por las exhibiciones, acompañado por Kim Ju-ae y su séquito habitual de funcionarios.

Si bien no hay forma de saber con exactitud cuándo se tomaron las imágenes, existen otros motivos para dudar del rumor.

KCNA: Los servicios de inteligencia surcoreanos creen que Kim podría estar preparando a su hija como sucesora.

La sucesión

Probablemente habría señales más allá de las fronteras de Corea del Norte si se produjera un colapso repentino en la salud de Kim.

China podría reforzar la seguridad en su frontera para prepararse ante una posible inestabilidad o flujos de refugiados.

También podría aumentar la actividad en torno a las misiones diplomáticas norcoreanas.

Los desertores en Corea del Sur suelen recibir información a través de redes informales en la frontera con China.

Nada de esto ha ocurrido.

Mientras tanto, los servicios de inteligencia surcoreanos declararon a la agencia Yonhap que no habían oído nada que respaldara esa información.

El rumor también se hace eco de falsas alarmas anteriores.

En 2020, un conocido desertor norcoreano dijo estar “99% seguro” de que Kim Jong-un había muerto tras una cirugía cardiovascular. Poco después, Kim apareció en público y la afirmación se desmoronó.

¿Por qué siguen resurgiendo estos rumores? La primera razón es la sucesión.

Corea del Norte ha estado gobernada por la familia Kim durante tres generaciones, pero lo que sucederá después de Kim Jong-un sigue siendo menos seguro que lo que ocurrió con sus predecesores.

Kim Il-sung dedicó décadas a preparar a su hijo, Kim Jong-il, para el poder. Para cuando Kim Il-sung falleció en 1994, el plan de sucesión estaba firmemente establecido. La transición a Kim Jong-il transcurrió sin mayores contratiempos.

El ascenso de Kim Jong-un fue más rápido y precario. Tras el derrame cerebral que sufrió Kim Jong-il en 2008, su hijo menor fue ascendido rápidamente en la jerarquía. Para cuando su padre falleció en 2011, el joven Kim ya era reconocido públicamente como el futuro líder.

Aun así, Kim Jong-un dedicó años a consolidar su poder, purgar a sus rivales y eliminar las amenazas percibidas.

Actualmente, la agencia de inteligencia de Corea del Sur cree que podría estar preparando a su hija como sucesora. Ella ha aparecido cada vez con más frecuencia en eventos de alto perfil y exhibiciones militares.

Pero se cree que solo tiene 13 años. Corea del Norte nunca ha sido gobernada por una mujer y ella no ha sido designada formalmente como heredera. Su corta edad también la haría vulnerable en cualquier lucha por el poder.

Toda esta incertidumbre ayuda a explicar por qué los rumores sobre la salud de Kim atraen tanta atención.

STR vía Getty: Kim Jong-un y su hija recorren el hotel Milyong en diciembre de 2025.

El estilo de vida

La segunda razón es que los rumores no son del todo inverosímiles.

Kim tiene sobrepeso y es un fumador empedernido. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha advertido repetidamente que su estilo de vida lo expone a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Los problemas cardíacos y los accidentes cerebrovasculares también son comunes en la familia Kim.

Si algo le sucediera a Kim, las consecuencias serían graves para los países vecinos y la comunidad internacional en general.

Cualquier crisis repentina de liderazgo plantea interrogantes difíciles sobre el control de las armas nucleares de Corea del Norte y la posibilidad de inestabilidad política.

¿Una lucha de poder tentaría a los sectores más intransigentes a actuar con agresividad? ¿Podrían los disturbios desencadenar una crisis de refugiados en la frontera con China?

Estas son preguntas que preocupan no solo a Pekín y Seúl, sino también a Washington, que mantiene alrededor de 28.000 soldados en Corea del Sur.

Los servicios de inteligencia vigilan de cerca a Kim Jong-un para estar preparados ante cualquier novedad.

Dado que Corea del Norte sigue siendo un agujero negro informativo, también es un blanco fácil para los informes falsos.

Solo un círculo reducido tiene acceso regular a su líder.

Incluso las agencias de inteligencia tienen dificultades para obtener información fiable y gran parte de lo que sale a la luz surge con numerosas advertencias.

Suele tratarse como información no verificada o altamente probable, en lugar de un hecho confirmado.

También se sospecha que el propio régimen fomenta deliberadamente la confusión, al filtrar información engañosa para ocultar lo que realmente está sucediendo dentro del país.

Por lo tanto, resulta difícil creer que Wanjun Xie se haya topado de alguna manera con una noticia tan importante, y que haya pasado inadvertida para aquellos cuyo trabajo es mantenerse al tanto de ella.

Puede que simplemente buscara llamar la atención. O puede que quisiera avergonzar a Pekín poniendo de relieve sus vínculos con Pyongyang, aunque estos lazos son de sobra conocidos por todo el mundo.

Sea cual sea su motivación, Xie no es ni mucho menos la primera persona en explotar la incertidumbre que rodea al liderazgo de Corea del Norte.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.