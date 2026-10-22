Gian Marco, amor, desamor y salsa en ‘Bajo la manga’

El nuevo disco de Gian Marco es un recorrido por el amor intenso, un poco por el jolgorio cumbiero y luego por el desamor crudo y amargo. Pero no, no es lo que estás pensando. No todos estos sentimientos habitaron el corazón del cantautor peruano cuando escribió este álbum.

“[Estaba] enamoradísimo”, dijo contundente antes de soltar una sonora carcajada. “Lo que pasa es que yo siempre escribo de amor y de desamor. Yo siempre creo que hay situaciones que te pueden pasar a ti, a mí, al que está en la esquina”.

“Bajo la manga” es el disco número 18 del intérprete, e incluye siete canciones que para él necesitaban salir en un disco corto, porque reconoce que a estas alturas de la vida muy poca gente tiene la paciencia y el tiempo de escuchar una producción de más de diez canciones.

“No quería extenderme tanto porque siento que a veces uno escribe canciones y las canciones se quedan ahí en los discos”, dijo durante una entrevista por videollamada. “Como que quedan en el olvido, y quería que esas siete canciones fueran las siete canciones más importantes de mi primer disco de salsa”.

Gian Marco incluyó temas inéditos y reversionó en clave de salsa su éxito “Si me tenías”, que interpretó hace más de diez años Tito Nieves.

“Bajo La Manga” es el álbum de estudio número 18 del artista./Cortesía

Pero el corte que parte el disco en dos es “Deja que te rompa el corazón”, un tema que mezcla la cumbia y la salsa y que el artista espera que se convierta en una de esas canciones que nunca faltan en una fiesta o en las celebraciones de fin de año.

“Es una cumbia salseada”, dijo. “Es un coqueteo absoluto”.

Las letras hablan, como se mencionó, de situaciones amorosas por las que ha pasado cualquier ser humano.

“A todos nos han dejado, también hemos dejado”, dijo. “Todos hemos empezado una vida nueva; todos nos enamoramos”.

Con este nuevo proyecto, Gian Marco quiere dejar constancia de que, luego de 35 años de carrera, lo único seguro en su trayectoria son las ganas de seguir explorando y buscar nuevos caminos musicales, no importa qué tan arriesgados sean.

“Siento que es un álbum que me atreví a hacer porque tenía ganas de hacerlo, me sentía cómodo”, dijo.

Su corazón, por cierto, está rebosante de amor. Está felizmente casado con la cantante y actriz colombiana —de Cali—, Juliana Molina, y de hecho ella fue una gran inspiración para este álbum. Fue también una guía, puesto que Cali es una autoridad respecto de la salsa.

“Fue mi termómetro”, dijo. “Cada vez que terminaba una canción le decía, ‘amor, ¿qué piensas?’, Y si me decía que sí, seguía”.

Luego de un par de conciertos este mes en Miami, el artista se embarcará a partir de enero en una gira que iniciará en República Dominicana y que visitará ciudades de Estados Unidos y México. Las fechas todavía no se han determinado.