Israel amenaza con otro ataque preventivo a Irán a cinco días de las elecciones

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves (22.10.2026) que el Ejército de Israel se encuentra “preparado para llevar a cabo acciones preventivas y defensivas contra Irán y sus aliados” ante la posibilidad de un ataque iraní durante las elecciones nacionales, programadas para el próximo martes 27 de octubre.

“Es fundamental que nuestros enemigos comprendan que el Guardián de Israel no duerme ni descansa; permanecemos vigilantes, decididos y preparados para cualquier escenario, con total independencia de cualquier proceso político”, afirmó el ministro según un comunicado publicado por su oficina.

Katz añadió que el Ejército israelí se encuentra preparado para actuar “de inmediato”, tanto en el ámbito de la inteligencia como en el operativo.

Directiva al Ejército israelí: “Derrocar el régimen de Irán”

Su comunicado se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Israel, Estados Unidos y el país persa. Ayer miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la directiva que ha dado al Ejército israelí, al Mosad y al resto de los servicios de seguridad del país es “derrocar el régimen de Irán”, al que acusó de intentar reactivar una amenaza terrorista contra Occidente.

Según informó el diario Financial Times, Netanyahu está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no siguió adelante por la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Israel para reunirse con Netanyahu, en una visita que no fue anunciada previamente y en la que, según informó a la agencia de noticias EFE un portavoz de la oficina del primer ministro israelí, hablaron de la situación en el Medio Oriente.

Oposición advierte contra campañas militares “con fines políticos”

En este contexto, el líder del opositor partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golán, advirtió esta mañana sobre posibles campañas militares “con fines políticos” ordenadas por el primer ministro a pocos días de las elecciones generales del martes que viene en Israel.

“Toda crítica o retórica que sugiera que nuestras decisiones responden a motivos ocultos refleja una profunda desconexión y un interés político mezquino por parte de quienes formulan tales acusaciones“, respondió Katz, en un mensaje dirigido a los principales líderes de la oposición israelí.

Gadi Eisenkot, favorito de las encuestas y dirigente del partido de centroderecha Yashar! (¡Recto!) aseguró, por su parte, en un mensaje en su cuenta de X que Katz está “preparando el terreno para el próximo desastre y, de antemano, desviando la culpa hacia otros”.

“Resulta absurdo que un ministro de Defensa acuse a sus rivales políticos de los ataques del enemigo incluso antes de que estos ocurran“, escribió el dirigente, quien acusó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a Katz de anteponer su supervivencia política a la seguridad de Israel.

Yair Lapid, líder de Beyajad (Juntos) y actual líder de la oposición, calificó de “imprudente e histérico” el mensaje del ministro y afirmó que supone “un regalo para los enemigos de Israel”.

El líder opositor acusó también al Gobierno de buscar culpables de sus fracasos, entre ellos no haber logrado erradicar a Hamás, derrocar al régimen iraní ni eliminar a Hezbolá, además de sus dificultades en el ámbito internacional.

“Y ahora culpan a la oposición. ¡Qué cobardía!”, escribió Lapid, quien acusó al Ejecutivo de convertir la seguridad nacional en un “circo” en su intento de evitar una derrota electoral.

“El camino de Rabin o el camino de Ben Gvir”

“Nuestra obligación es continuar por el camino de Isaac Rabin. Un camino de democracia, seguridad y búsqueda de la paz. El próximo martes, los ciudadanos de Israel deberán elegir entre dos caminos: el camino de Rabin o el camino de Ben Gvir. Netanyahu eligió a Ben Gvir. El pueblo elegirá de otra manera”, aseguró Yair Golán en su cuenta de X, a pocos días del 31 aniversario de su asesinato, el 4 de noviembre de 1995, a manos del ultranacionalista judío de extrema derecha Yigal Amir.

Itamar Ben Gvir es un político y abogado ultraderechista israelí, de ideología supremacista judía y antiárabe.

Isaac Rabin firmó en 1993 los Acuerdos de Oslo con Simon Peres, expresidente y ex primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina. El pacto que allanaba el terreno para solucionar el conflicto palestino-israelí, pero que no caló bien entre los radicales de lado y lado. Aunque recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos un año después, la figura y la muerte de Rabin siguen siendo objeto de polémicas políticas en Israel.

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rml (efe, afp)