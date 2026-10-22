Neri Cardozo pide paciencia al “plan Almeyda”

Rayados de Monterrey confió en la “fórmula” de Matías Almeyda para intentar conquistar trofeos en la Liga MX. Hasta ahora los resultados no han sido tan dominantes. Neri Cardozo pide paciencia al proceso del “Pelado”.

El exjugador de Monterrey considera que Matías Almeyda tiene las capacidades para triunfar en el conjunto regio. Sin embargo, Cardozo pide que le den las herramientas y piezas que Almeyda necesite. Carta blanca para el estratega argentino.

“Hasta ahora no es lo que esperamos. Yo pienso que le va a ir muy bien a Matías porque sé la clase de técnico que es; nada más hay que darle un poco de tiempo, hay que darle las herramientas o los jugadores que él vea que necesite para Monterrey”, dijo Cardozo en una entrevista con Bolavip.

Neri Cardozo siempre consideró que Matías Almeyda era el candidato idóneo para asumir las riendas de Rayados de Monterrey. Solo pide tiempo para el exentrenador del Sevilla, AEK de Atenas, Chivas, entre otros.

“Hay que darle tiempo, es muy buen director técnico, a mí me gusta mucho. En su momento, cuando no había DT y había alguna posibilidad, yo lo que decía en mi Instagram o en una foto era que tenían que ir a buscar a Almeyda o a Coudet; a mí me gustan los dos”, recalcó.

Rayados de Monterrey ha hecho importantes inversiones en su plantilla. El conjunto regio tiene uno de los planteles más caros de toda la Liga MX. Sin embargo, esto no le ha bastado para alzar campeonatos. El último trofeo de Monterrey se remonta a la Liga de Campeones de la Concacaf de 2021.

“Hace muchos años que se salió campeón de la liga y, por lo que es el club y la cantidad de plata que le han metido, tendrían que haber salido campeones. Pero esto no es de uno solo. Ojalá que este año por lo menos esté ahí, con los jugadores que realmente sean necesarios y que elija Matías”, concluyó.

El paso de Almeyda por Rayados

En julio de 2026 Matías Almeyda fue anunciado como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. Desde entonces el “Pelado” ha dirigido 18 partidos en el banquillo del club. Almeyda mantiene un balance de 10 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Matías Almeyda estuvo muy cerca de levantar un primer título con Rayados en la Leagues Cup. Sin embargo, el conjunto regio fue superado por los Diablos Rojos del Toluca 2-0 en la final.

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