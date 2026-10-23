Los Ángeles: el tiempo para hoy viernes 23 de octubre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 9 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 07:05 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:10 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 79 grados Fahrenheit (16 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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