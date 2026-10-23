San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 23 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este viernes 23 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1018.4 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:41 h y el crepúsculo será a las 18:56 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá pocas nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 86 grados Fahrenheit (18 y 30 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

A lo largo del verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

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