Maluma reveló que sufrió un desorden alimenticio

Durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami Beach, Maluma abrió su corazón sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal: un desorden alimenticio provocado por la extrema presión de mantener una imagen física idealizada.

El intérprete de éxitos globales como “Hawái” y “Felices los 4” reconoció que, en determinados momentos de su carrera, su relación con la comida estuvo marcada por la obsesión. Según explicó, las exigencias de la industria de la moda y la necesidad de lucir un cuerpo sumamente marcado para campañas publicitarias lo llevaron a adoptar conductas nocivas sin que él mismo fuera consciente de la gravedad del problema.

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía”, confesó el artista ante el público.

Detalló que, ante compromisos en los que debía mostrar abdominales definidos, se enfrentaba a periodos sumamente cortos para perder grasa corporal mediante restricciones drásticas. “Había que tomar agua, comer pollo, lechuga y chao”, contó. Pese a la percepción pública de éxito y perfección asociada a su imagen, el cantante admitió: “Así ustedes me vean aquí con los cuadritos, yo estaba rayado de la cabeza”.

Para superar este bache emocional y recuperar el equilibrio, Maluma explicó que recurrió al acompañamiento terapéutico constante y a lecturas especializadas como “Hábitos atómicos” de James Clear. Hoy en día, su enfoque nutricional cambió radicalmente, priorizando alimentos no procesados y escuchando las necesidades reales de su organismo por encima de los estándares estéticos impuestos.

Sin embargo, el artista fue sincero al admitir que la lucha por su bienestar mental continúa vigente. “Todavía siento mucha ansiedad. Sería un mentiroso si me siento aquí y digo que la vida es color de rosa”, expresó, destacando que cada mañana se levanta evaluando los miedos que debe enfrentar para salir adelante.

Este proceso de introspección coincide con una etapa de gran plenitud en su vida familiar tras el nacimiento de su hija París y la llegada de su segundo hijo, Orión.

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