Maluma comparte nuevas fotos familiares tras el nacimiento de su hijo Orión

El cantante colombiano Maluma vive uno de los momentos más plenos y significativos de su vida. Tras anunciar hace dos semanas la llegada de su segundo bebé junto a su pareja, Susana Gómez, el intérprete de “Hawái” reapareció en redes sociales para compartir un conmovedor álbum de fotos que refleja cómo se ha transformado su rutina en esta nueva etapa como padre de dos.

Con el mensaje “Viviendo el sueño”, acompañado de un corazón azul, Juan Luis Londoño —nombre real del artista— publicó un carrete de imágenes que capta la calma de sus últimos días. Aunque no especificó la ubicación exacta, el pintoresco entorno natural de colinas y campos verdes apunta a que el artista se encuentra disfrutando de su paternidad en su rancho, ubicado a las afueras de su natal Medellín.

Entre las fotos más destacadas, el colombiano posó descalzo cargando a su pequeño Orión en brazos. Asimismo, incluyó una tierna toma en la que se observan las manos de toda la familia entrelazadas alrededor del recién nacido, quien lució un delicado mameluco tejido en tono azul cielo.

La primogénita de la pareja, Paris, de 2 años de edad, también fue gran protagonista del carrete familiar. La pequeña no solo posó al volante del lujoso Ferrari de su padre y paseó en su propio vehículo de juguete, sino que además disfrutó de un romántico paseo a caballo junto al cantante. Luciendo sombreros a juego de estilo country, padre e hija inmortalizaron su pasión compartida por la naturaleza y la equitación.

El cierre del álbum incluyó una emotiva captura en blanco y negro en la que Susana Gómez abraza a sus dos hijos: mientras besa tiernamente a Paris, sostiene en sus brazos al pequeño Orión plácidamente envuelto en un arrullo blanco.

La llegada del niño representa un hito muy especial para el clan Londoño. El propio artista había confesado meses atrás lo entusiasmado que estaba con la idea de darle continuidad al apellido familiar con un varón, expresando que se trataba de una alegría compartida de manera “ancestral” por su padre y su abuelo.

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