Nació Orión, el segundo hijo de Maluma

El artista urbano Maluma anunció que se convirtió en padre por segunda vez junto a su pareja, la Susana Gómez. La pareja dio la bienvenida al mundo a su segundo hijo, un niño al que bautizaron con el nombre de Orión Londoño Gómez.

A través de sus redes sociales, el cantante de “Felices los 4” anunció que el pequeño nació el lunes 14 de septiembre de 2026 y compartió una foto desde el centro médico en la que se le ve sosteniendo y contemplando al recién nacido junto a su esposa.

Para acompañar la tierna foto en blanco y negro, el artista paisa expresó su gratitud y emoción por el nacimiento del pequeño Orión, quien llega para consolidar el hogar que la pareja ha construido en los últimos años.

De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones de figuras del espectáculo y fans.

El nacimiento de Orión supone la llegada del segundo hijo de esta historia de Maluma y Susana, cuya relación que se ha caracterizado por la discreción.

La pareja ya experimentó por primera vez la paternidad en marzo de 2024 con la llegada de su primogénita, Paris Londoño Gómez. En aquel momento, el intérprete de “Sobrio” transformó por completo su ritmo de vida para volcarse de lleno en la crianza y el cuidado de la pequeña Paris, experiencia que influyó notablemente en su madurez personal y en sus proyectos musicales.

Con la llegada del nuevo integrante, la familia Londoño Gómez suma cuatro miembros, marcando una etapa de equilibrio en la vida del cantante.

A pesar de mantener una agenda profesional muy exigente en la industria de la música urbana, Maluma ha reiterado en múltiples ocasiones que la paternidad se ha transformado en su rol más importante y en su mayor triunfo por encima de los escenarios y los galardones.

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