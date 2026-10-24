Pronóstico del tiempo en San Antonio para este sábado 24 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este sábado 24 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1018.3 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:41 h y el crepúsculo será a las 18:55 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 61 y los 82 grados Fahrenheit (16 y 28 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.