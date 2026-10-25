Condenan a 40 años de prisión a hombre que asesinó a vendedor de Facebook Marketplace frente a su esposa e hija en Florida

Un hombre de 47 años fue condenado a 40 años de prisión por asesinar a puñaladas a un padre de familia que intentaba vender su automóvil a través de Facebook Marketplace, durante un encuentro que terminó en una discusión por los documentos del vehículo en Springfield, Florida.

Joseph Michael Lynch se declaró no contest (sin disputar los cargos) el jueves por la muerte de Kenny Dale Ashby, de 33 años, quien fue atacado el 3 de julio frente a su esposa, su hija de cinco años y otras tres personas que se encontraban en la vivienda.

El juez de circuito Brantley Clark dictó la condena después de que Lynch aceptara los cargos de asesinato en segundo grado y allanamiento con agresión física.

El fiscal Peter Overstreet describió lo ocurrido como un ataque violento y sin sentido contra un hombre que simplemente intentaba vender su vehículo.

Una discusión por los documentos del automóvil terminó en tragedia

Según los documentos judiciales, Ashby había publicado en Facebook Marketplace un Dodge Neon modelo 2002 que deseaba vender.

Lynch acudió a su vivienda en Springfield, aproximadamente a tres millas al este de Panama City, alrededor de las 11:30 p. m. del 3 de julio para concretar la compra.

Durante el encuentro, ambos comenzaron a discutir porque Ashby no encontraba el título de propiedad del automóvil, documento necesario para completar la transferencia.

La víctima entró a su casa para buscarlo, pero Lynch se molestó por el tiempo que estaba tardando.

De acuerdo con la investigación, el comprador derribó de una patada la puerta de la vivienda y atacó repetidamente a Ashby con un cuchillo.

En el interior se encontraban la esposa de la víctima, Ashlee Ashby, su hija de cinco años y otros tres adultos.

Un comunicado de la Fiscalía estatal encabezada por Larry Basford indicó que, después del ataque, Lynch tomó los teléfonos celulares de las personas presentes antes de intentar escapar.

Según una declaración jurada citada por Daily Mail, Ashlee advirtió al agresor que había una niña en la habitación, tras lo cual Lynch soltó los teléfonos.

La mujer pudo entonces comunicarse con la policía y alertar de que su esposo no estaba respirando.

La víctima murió horas después en el hospital

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a Kenny Dale Ashby gravemente herido.

El informe policial describió una escena de violencia en la cocina, donde había anteojos rotos y otros objetos esparcidos.

Los oficiales encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca y organizaron su traslado a un hospital.

Pese a los esfuerzos médicos, Ashby murió durante la madrugada del 4 de julio.

Tras abandonar la vivienda, Lynch se encontró con varios menores de edad que estaban en las inmediaciones y les pidió que llamaran al 911 porque había ocurrido algo grave, según la investigación.

Poco después, los agentes localizaron al sospechoso cerca de la casa de Ashby, tendido boca abajo.

“Soy a quien están buscando”, habría dicho Lynch a los policías cuando fue detenido, de acuerdo con la declaración jurada.

La familia respaldó el acuerdo de 40 años de prisión

Durante la audiencia judicial del jueves, Lynch aceptó no disputar los cargos de asesinato en segundo grado y allanamiento con agresión física.

El juez Brantley Clark le impuso una condena de 40 años de prisión.

El fiscal Overstreet explicó que la familia de Ashby estuvo de acuerdo con la resolución del caso y con la duración de la sentencia.

“La familia estuvo de acuerdo con la declaración y con los 40 años de prisión, que esencialmente equivalen a una cadena perpetua para este acusado”, señaló.

Durante el proceso se examinó si las penas correspondientes a los delitos debían cumplirse simultáneamente o de manera consecutiva.

La audiencia también permitió que los familiares de la víctima expresaran el impacto emocional que el crimen ha tenido en sus vidas.

“Ya no tenemos sensación de seguridad, ni siquiera en nuestra propia casa”

El fiscal Overstreet leyó ante el tribunal una declaración de Ashlee Ashby, esposa de la víctima, quien presenció el ataque junto a su hija.

“No solo nos lo arrebataron, sino que nos lo arrebataron violentamente y frente a nosotros, dejando un vacío que nunca podrá llenarse. Esta pérdida ha destrozado por completo a su familia”, expresó.

La mujer también describió cómo el asesinato cambió su percepción de seguridad en el lugar donde vivían.

“Ya no tenemos sensación de seguridad, ni siquiera en nuestra propia casa”, afirmó.

La madre de la víctima, Shelby Frix, recordó a su hijo como una persona profundamente querida por sus familiares.

“Él era mi hijo, mi héroe y un miembro profundamente amado de nuestra familia cuya vida importaba. Su vida me importaba a mí, la madre que lo llevó durante nueve meses”, expresó.

El fiscal también leyó una declaración en nombre de la hija de Ashby, quien perdió a su padre cuando tenía cinco años.

“Quiero expresar lo que el asesinato de mi papá nos ha hecho a mí y a mi familia. La vida que vivió, el amor que dio y el dolor que dejó”, decía parte del mensaje.

“Algunas personas dicen que el primer amor de una niña es su hermano, pero el mío es mi papá”, agregó.

Recuerdan a Kenny Ashby como un hombre dedicado a su familia

En su obituario, Kenny Dale Ashby fue descrito como un hombre generoso y cercano a sus seres queridos, con “un corazón que parecía más grande que el mundo mismo”.

Sus familiares destacaron su afición por los vehículos grandes, especialmente los de la marca Dodge, así como por las actividades al aire libre.

Disfrutaba conducir por caminos de barro, nadar en arroyos y compartir tiempo con las personas que amaba.

Su muerte dejó a una esposa, una hija pequeña y otros familiares que ahora intentan reconstruir sus vidas después de presenciar o conocer las circunstancias del ataque.

Con la sentencia de 40 años, el proceso judicial concluyó mediante un acuerdo aceptado por la familia, aunque sus declaraciones reflejaron las consecuencias que el asesinato sigue teniendo para quienes conocieron a Ashby.

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