Houston: pronóstico del tiempo para este domingo 25 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 25 de octubre contarácon cielos despejados y apenas presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 5 y 3 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 07:30 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:41 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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