¿Lula o Flávio Bolsonaro? Brasil decide quién será su próximo presidente

Unos 158 millones de brasileños están habilitados para votar entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16 % de Lula​​​​​

Miles de brasileños acuden a las urnas en Madrid

La segunda vuelta de las elecciones brasileñas congregó este domingo (25.10.2026) a miles de residentes en Madrid, quienes acudieron a las urnas para votar por su nuevo presidente entre el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inázio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

Esta segunda jornada se vivió en la capital española con una afluencia numerosa y ordenada durante la mañana y con un ambiente mayormente tranquilo, aunque algunos votantes se enfrentaron en la puerta del edificio -el colegio Blanca de Castilla- por sus diferencias ideológicas y tuvieron que ser separados por las trabajadoras que organizaban las colas. (efe, afp)

Lula dice al votar que el pueblo salió a la calle a “defender sus conquistas”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo (25.10.2026) en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a Sao Paulo, en la segunda vuelta de las elecciones, resaltando que el pueblo salió a la calle a “defender sus conquistas”.

Lula votó hacia las 10:02 hora local (13:02 GMT) en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, municipio colindante con São Paulo donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical y donde comenzó su carrera política.

Después de votar, Lula, que opta a un cuarto mandato no consecutivo, destacó que en la campaña electoral para la segunda vuelta se produjeron las “mayores manifestaciones políticas” de los últimos 50 años en Brasil. (efe, afp)

Flávio Bolsonaro acude a votar

El candidato de la ultraderecha brasileña Flávio Bolsonaro afirmó este domingo (25.10.20226) que la esperanza se ha convertido en miedo para los brasileños y los llamó a acudir a las urnas, “haga lluvia o haga sol”, para cambiar el rumbo del país.

“Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”, declaró el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y defendió la necesidad de reorganizar el país.

Abren los centros electorales en Brasil

Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo (25.10.2026) puntualmente a las 08.00 hora local (11.00 GMT) para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.

Unos 158.7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

Los puestos de votación atenderán a los electores hasta las 17.00 (20.00 GMT) de este domingo, en el que se espera que disminuya la abstención del 21,08 % registrada en la primera vuelta, la más alta desde 1998.

Los mismos horarios se seguirán en el exterior, donde unas 919.000 personas se inscribieron para participar de los comicios, un 32 % en relación con las elecciones de 2022.

(efe, afp)

Brasil decide en las urnas