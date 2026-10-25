Pronóstico del clima en Miami para este domingo 25 de octubre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 25 de octubre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 98% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 91 y se esperan cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:25 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:45 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 81 grados Fahrenheit (24 y 27ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 93%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.