Adolescentes estrellan un auto robado contra una casa en Carolina del Sur mientras huían de la policía

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron arrestados después de que un automóvil robado se estrellara contra una vivienda en Simpsonville, Carolina del Sur, tras un intento de detención policial que terminó con una búsqueda en la que participaron agentes, unidades caninas y drones.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. del 15 de octubre, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Greenville intentaron detener un vehículo que había sido reportado como robado.

Según las autoridades, el conductor huyó y terminó atravesando varios jardines antes de chocar contra una casa ubicada en Renwood Road.

Aunque el impacto provocó importantes daños materiales, no se reportaron personas heridas.

Los dos adolescentes fueron detenidos posteriormente y enfrentan cargos por posesión de un vehículo robado.

El automóvil atravesó varios jardines antes de chocar contra la vivienda

La Oficina del Sheriff del condado de Greenville difundió un video que muestra el momento en que el automóvil pierde el control y se estrella contra la vivienda.

En las imágenes se observa cómo los agentes se aproximan rápidamente al lugar mientras uno de los ocupantes abandona el vehículo e intenta escapar a pie.

“¿Están todos bien?”, pregunta uno de los oficiales mientras sus compañeros inspeccionan la propiedad para comprobar si había personas lesionadas.

Las autoridades aclararon que, aunque el conductor escapó cuando intentaron detenerlo, los agentes no iniciaron una persecución vehicular antes del choque.

El impacto causó daños en la entrada principal de la casa y dejó al automóvil dentro de la propiedad.

El pasajero fue detenido poco después del accidente, mientras que el conductor logró alejarse inicialmente, lo que llevó a desplegar un operativo de búsqueda.

Policía utilizó perros rastreadores y drones para encontrar al conductor

Después de asegurar el área del accidente, los agentes comenzaron a rastrear al adolescente que había escapado.

La Oficina del Sheriff informó que varias unidades K9 participaron en el operativo utilizando perros entrenados para seguir rastros.

Los equipos también contaron con operadores de drones, que proporcionaron imágenes aéreas del vecindario para facilitar la búsqueda.

En el video difundido por las autoridades se observa cómo uno de los perros recibe una muestra de olor obtenida del automóvil y posteriormente comienza a seguir el recorrido del sospechoso.

El operativo permitió localizar y detener al conductor.

“Cuando alguien decide huir de las autoridades en el condado de Greenville, rápidamente descubre que nuestros agentes tienen más de una manera de encontrarlo”, señaló la Oficina del Sheriff en una publicación que acompañaba las imágenes.

La institución agregó que sus funcionarios cuentan con distintas herramientas para localizar a personas que intentan escapar.

Ambos adolescentes quedaron bajo custodia y fueron acusados de posesión de un vehículo robado.

“Escuché un fuerte choque afuera”

El accidente sorprendió a los residentes de Renwood Road, una zona residencial donde varias familias se encontraban realizando sus actividades cotidianas.

Rachel Bush, quien vive junto a la vivienda afectada, contó a la cadena WYFF que estaba acostando a su bebé cuando escuchó el impacto.

“Estaba acostando a mi bebé para que durmiera una siesta y escuché un fuerte choque afuera”, relató.

La mujer explicó que apenas unos minutos antes había estado caminando por el exterior de su casa con su hijo y su perro.

“Estábamos agradecidos de haber regresado al interior antes de que ocurriera todo”, expresó.

Otros vecinos también salieron para comprobar qué había sucedido y ofrecer ayuda a los afectados.

Los propietarios no estaban en casa cuando ocurrió el choque

Uno de los residentes de la vivienda impactada explicó a WYFF que ni él ni su prometida estaban en el inmueble cuando el automóvil atravesó la entrada.

La pareja había salido a realizar un encargo y regresó pocos minutos después del accidente.

Al llegar, encontraron daños importantes en la propiedad.

El residente explicó que el automóvil estuvo a escasos centímetros de golpear otro vehículo que se encontraba estacionado en el garaje.

Aunque la casa necesitará trabajos de limpieza y reparación, la ausencia de personas en el interior evitó posibles lesiones.

Robert Belcher, otro vecino, contó que se acercó para ofrecer apoyo a los propietarios después de conocer lo sucedido.

“No sé qué decirte, excepto que gracias a Dios no había nadie en casa”, recordó haberle dicho a su vecino.

El propietario también dirigió un mensaje a los adolescentes señalados por el incidente.

“Piensen en lo que están haciendo; nunca saben si eso va a afectar otras vidas”, expresó a WYFF.

Dos menores enfrentan cargos por posesión de vehículo robado

La Oficina del Sheriff del condado de Greenville confirmó que los dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron arrestados después del accidente.

Ambos enfrentan cargos relacionados con la posesión del automóvil robado.

Las autoridades no divulgaron sus identidades debido a que son menores de edad.

Tampoco se informó si se presentarán acusaciones adicionales por los daños ocasionados a la vivienda.

El caso quedó bajo investigación mientras los propietarios evalúan las reparaciones necesarias para recuperar su hogar.

Pese a la gravedad del impacto y al operativo desplegado en el vecindario, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

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