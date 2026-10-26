Editorial: Por la reelección de Chris Trunkey al Distrito Escolar de Saugus Union

En las elecciones que culminan el 3 de noviembre se miden dos candidatos a la Junta Directiva del Distrito Escolar de Saugus Union (SUSD), Área 5: el titular Christopher (Chris) Trunkey y Cindy LaRae Hallman, educadora jubilada.

Con más de 9,000 alumnos en 15 escuelas, este Distrito Escolar se encuentra en el valle de Santa Clarita, al norte del condado de Los Ángeles. Uno de cada tres alumnos participa en los programas federales de almuerzos gratuitos o a precio reducido. Los latinos constituyen el grupo más numeroso, con un 39.9% (2025), por delante de los blancos.

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) favorece distritos con más altos porcentajes de “estudiantes con necesidades prioritarias” como el LAUSD de Los Ángeles. Trunkey ha dicho que Saugus es el segundo distrito con menos financiamiento por estudiante en el condado de Los Ángeles.

A pesar de ello, SUSD se encuentra por encima del promedio estatal. Sus estudiantes logran tasas de competencia en matemáticas y lectura significativamente más altas que la media del estado. A lo largo de los años, catorce de sus escuelas han sido reconocidas como Escuelas Distinguidas de California por el Departamento de Educación estatal.

Chris Trunkey fue nombrado a la Junta en noviembre de 2014 y luego reelegido en 2016, 2018 y 2022. Esta es su cuarta campaña de reelección. Reside en Saugus desde hace más de 25 años y es padre de exalumnos del SUSD.

Trabaja desde 2001 para Phoenix Pictures, una productora cinematográfica de Los Ángeles, de la cual es el Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero.

Obtuvo una licenciatura de la Universidad Drake en Des Moines, Iowa y completó el programa de certificación en gobernanza (Masters in Governance) de la California School Boards Association (CSBA) en 2017.

Su sólida formación financiera le ha permitido centrarse en presupuestos y supervisión fiscal.

Trunkey favorece promover la salud mental y el bienestar de los estudiantes, familias y personal, y ampliar a más centros escolares los programas de aprendizaje práctico.

Respaldan su candidatura la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, el Consejo de Gremios de la Construcción de los condados de Los Ángeles y Orange, la local 300 del sindicato LiUNA, las locales 11 y 40 del sindicato IBEW, y la Local 12 de Operating Engineers; Demócratas del Valle de Santa Clarita y otros. De los funcionarios electos, resalta el apoyo del Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond.

Para superar el déficit en financiación y mantener la calidad de sus escuelas, La Opinión aconseja a sus lectores votar por Chris Trunkey.