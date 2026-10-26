Flor de cempasúchil: cuál es el místico significado en el Día de Muertos

Cada año, cuando se acerca el Día de Muertos, México se llena de flores naranjas y amarillas que transforman calles, hogares, mercados y panteones.

La flor de cempasúchil es una de las protagonistas de esta celebración, pero su belleza va mucho más allá de lo decorativo: representa la conexión simbólica entre los vivos y quienes han fallecido.

Su aroma intenso, su color brillante y las antiguas creencias que la rodean la han convertido en un elemento esencial de las ofrendas mexicanas.

De acuerdo con la tradición popular, sus pétalos ayudan a orientar a las almas hacia los altares preparados por sus familiares, mientras que su tonalidad evoca la luz del sol.

Pero ¿cuál es el verdadero significado espiritual de la flor de cempasúchil y por qué se coloca en los altares?

¿Qué significa la flor de cempasúchil en el Día de Muertos?

La flor de cempasúchil simboliza la vida, la muerte, el recuerdo y el vínculo entre las personas fallecidas y sus seres queridos.

Durante el Día de Muertos, celebrado tradicionalmente el 1 y 2 de noviembre, se utiliza para decorar las ofrendas y crear caminos de pétalos que conducen simbólicamente a los difuntos hasta el lugar donde se les espera.

Según las creencias populares, el color naranja de sus flores recuerda la luz solar y representa una guía para las almas durante su regreso al mundo de los vivos.

Su aroma también ocupa un lugar importante en esta tradición, pues se considera que puede orientar a los difuntos hacia los alimentos, las fotografías y los objetos que sus familias colocan en su honor.

Esta interpretación convierte al cempasúchil en mucho más que un adorno: es un símbolo de memoria, afecto y continuidad de las tradiciones mexicanas.

El origen del nombre cempasúchil

El nombre de esta flor procede del náhuatl. Se relaciona con las palabras cempohualli, que significa veinte, y xochitl, que significa flor.

Por ello, su nombre suele traducirse como “veinte flores” o interpretarse como una referencia a la abundancia de sus pétalos.

Su nombre científico es Tagetes erecta y se trata de una planta originaria de México, reconocida por sus flores de tonalidades amarillas y anaranjadas y por su aroma característico.

Aunque actualmente se asocia especialmente con el Día de Muertos, el cempasúchil florece durante el verano y el otoño, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El significado místico del cempasúchil en las antiguas culturas

Dentro de las creencias prehispánicas, la flor de cempasúchil se relacionaba con el sol y con la capacidad simbólica de iluminar el camino de los difuntos.

De acuerdo con las interpretaciones tradicionales, su brillo ayudaba a representar la luz necesaria para orientar a las almas durante su recorrido.

Esta asociación explica por qué sus pétalos se esparcen desde las entradas de las casas hasta las ofrendas.

El camino floral representa una bienvenida para quienes, según la tradición, regresan simbólicamente a visitar a sus seres queridos.

La conexión entre el mundo de los vivos y el Mictlán

El Mictlán ocupa un lugar importante en diversas concepciones mexicas sobre la muerte.

Se entendía como el destino de muchas personas fallecidas, aunque las creencias sobre el más allá variaban según las circunstancias de la muerte y las tradiciones de cada comunidad.

En la actualidad, el cempasúchil se relaciona popularmente con ese universo espiritual y con la idea de un puente entre el mundo físico y el de los difuntos.

No obstante, las prácticas contemporáneas del Día de Muertos reúnen influencias indígenas y elementos cristianos desarrollados a lo largo de los siglos.

Por eso, colocar esta flor en una ofrenda también significa mantener viva la memoria familiar y honrar a quienes ya no están.

Otros usos de la flor de cempasúchil

Además de su importancia cultural, el cempasúchil ha tenido distintos usos a lo largo de la historia.

En la medicina tradicional mexicana se ha empleado para atender molestias digestivas y respiratorias, aunque estos usos históricos no sustituyen un diagnóstico ni un tratamiento médico.

Actualmente, determinados compuestos y extractos de la planta se utilizan para obtener pigmentos, elaborar productos agrícolas y dar color a diferentes materiales.

También existen preparaciones culinarias que incorporan sus pétalos, siempre que se trate de flores aptas para consumo y libres de pesticidas no autorizados.

Estas aplicaciones muestran que el cempasúchil forma parte de una tradición que abarca la cultura, la naturaleza y la vida cotidiana.

¿Por qué no puede faltar el cempasúchil en una ofrenda?

La flor de cempasúchil destaca porque reúne varios significados en un solo elemento: la luz, el recuerdo, la bienvenida y el amor hacia los difuntos.

Su presencia transforma los altares en espacios llenos de color y permite que las familias expresen sus sentimientos mediante una tradición compartida.

En el Día de Muertos 2026, como cada año, sus pétalos volverán a llenar los hogares mexicanos de simbolismo.

Más allá de las creencias sobre el regreso de las almas, esta flor representa una forma de recordar que la memoria de quienes amamos permanece presente en nuestras costumbres.