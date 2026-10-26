Jalen Williams sufrió una dura y escalofriante lesión con OKC

El alero Jalen Williams tuvo que ser retirado en camilla durante el compromiso dominical disputado entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers, tras padecer una lesión en la extremidad inferior izquierda generada por una torsión anómala en la articulación del tobillo al completar una entrada hacia la canasta.

El suceso se produjo a falta de un minuto con catorce segundos para la conclusión del cuarto periodo, en un momento donde el conjunto de Oklahoma City mantenía la ventaja en el marcador por 103-99. La acción derivó de una falta cometida por Kris Dunn durante el desplazamiento del jugador, lo que requirió la entrada inmediata del cuerpo médico para inmovilizar la zona afectada sobre la superficie de juego.

J-Dub suffered a GRUESOME injury



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Evaluación arbitral y respuesta del equipo en la pista

Tras la revisión de la jugada, los jueces dictaminaron una falta flagrante tipo 1 sobre el contacto de Dunn. Ante la retirada de Jalen Williams, el base Shai Gilgeous-Alexander asumió la ejecución de los tiros libres correspondientes para sumar los puntos a la pizarra del equipo visitante.

La gravedad del percance generó reacciones de preocupación entre los integrantes de la plantilla en el terreno de juego. El pívot Chet Holmgren mostró signos de consternación al observar la posición de la articulación de su compañero, mientras que el resto de los jugadores acompañaron la atención médica antes del traslado del alero hacia los vestuarios.

Retiro en camilla y registros del jugador en el compromiso

El público asistente en el pabellón acompañó el traslado de Jalen Williams con un aplauso generalizado mientras abandonaba la pista en la estructura médica, gesto que el deportista respondió elevando el brazo hacia las tribunas.

Hasta el instante en que ocurrió la acción, Jalen Williams registraba una planilla estadística de ocho puntos, dos rebotes y cinco asistencias durante los 31 minutos que permaneció en cancha dentro del esquema táctico de su entrenador.

Historial de lesiones y resultado final del encuentro

Este problema físico representa un nuevo contratiempo en la continuidad de Jalen Williams, quien en la temporada anterior vio reducida su participación a 33 partidos de fase regular debido a un procedimiento quirúrgico en la muñeca derecha y a molestias musculares en la zona de los isquiotibiales que condicionaron su rendimiento en la fase eliminatoria.

A pesar de la situación anímica provocada por el incidente, la escuadra de Oklahoma City cerró el enfrentamiento con una victoria por marcador de 108-101, encabezada por una actuación de 34 puntos de Gilgeous-Alexander, mientras el cuerpo técnico permanece a la espera de las evaluaciones médicas oficiales para determinar el alcance de la lesión de Jalen Williams.

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