Arrestan a maestro en Florida acusado de lanzar contra una pared a niño de seis años con necesidades especiales

Un maestro de una escuela primaria de Florida fue arrestado después de que presuntamente lanzara por el aire y sujetara contra una pared a un niño de seis años con necesidades especiales durante un incidente ocurrido dentro de un salón de clases.

El acusado fue identificado como Kevin Adkisson, de 52 años, quien enfrenta dos cargos graves de abuso infantil sin lesiones corporales graves, informó la Oficina del Sheriff del condado de Flagler.

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre en Wadsworth Elementary School, ubicada en Palm Coast, cuando el docente intervino en una discusión entre dos estudiantes por un juguete.

Según la investigación, Adkisson habría reaccionado violentamente contra uno de los menores, quien posteriormente se escondió debajo de un escritorio y comenzó a llorar.

El profesor fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $5,000 y deberá comparecer ante un tribunal el 17 de noviembre.

Discusión por un juguete terminó en presunta agresión

De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Flagler, el incidente comenzó cuando dos estudiantes discutían por un juguete dentro del aula.

Adkisson intervino y retiró el objeto de las manos de los niños utilizando la fuerza, según los testimonios recopilados por los investigadores.

Posteriormente, el docente habría empujado a uno de los estudiantes y lo sujetó por un brazo antes de levantarlo bruscamente.

Un testigo describió el movimiento como una acción violenta en la que el maestro lanzó al menor por el aire.

Después de esa primera agresión, Adkisson comenzó a gritarle al niño y le dijo que estaba “comportándose como un niño de dos años”, según el informe policial.

El estudiante, visiblemente afectado, se refugió debajo de uno de los escritorios del salón y comenzó a llorar.

Sin embargo, el incidente no terminó allí.

Niño lloraba y decía que no podía respirar

Según las autoridades, Adkisson ordenó al menor que saliera de debajo del escritorio.

Cuando el estudiante no obedeció, el maestro movió el mueble para alcanzarlo.

Los testigos señalaron que el docente agarró nuevamente al niño por un brazo y lo inmovilizó contra una pared, restringiendo sus movimientos.

Durante el episodio, el menor comenzó a llorar y a decir que no podía respirar.

Pese a sus manifestaciones, el maestro habría mantenido la sujeción durante parte del enfrentamiento.

Finalmente, Adkisson soltó al estudiante y, antes de retirarse, le dijo que no estaba herido, según la investigación.

Las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre posibles lesiones ni sobre la atención médica que pudo haber recibido el niño.

La identidad del menor no fue revelada para proteger su privacidad.

Policía investigó otra presunta agresión contra un estudiante

Durante las diligencias, los investigadores también hablaron con otro estudiante que relató un incidente anterior presuntamente protagonizado por Adkisson.

Según ese testimonio, el docente habría golpeado con los puños cerrados ambos lados del abdomen del menor después de que este se adelantara a sus compañeros mientras formaban una fila.

El estudiante aseguró que el maestro también lo levantó y posteriormente lo colocó al final de la fila.

La Oficina del Sheriff incluyó ese relato entre los elementos recopilados durante la investigación.

Sin embargo, la información divulgada no precisa cuándo ocurrió el episodio anterior ni si dio lugar a una denuncia independiente.

Adkisson fue acusado formalmente de dos delitos graves de abuso infantil sin lesiones corporales graves.

Sheriff cuestionó la conducta del docente

El sheriff del condado de Flagler, Rick Staly, expresó su preocupación por las acusaciones y recordó que los maestros tienen la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para los estudiantes.

“Los padres confían en los maestros para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para sus hijos”, afirmó en un comunicado.

Staly reconoció que el trabajo con estudiantes que tienen necesidades especiales puede presentar dificultades, pero insistió en que los profesionales deben mantener el control de sus emociones.

“Algunos estudiantes con necesidades especiales pueden representar desafíos, pero todas las personas que trabajan con estos niños deben mantener siempre la calma”, señaló.

La Oficina del Sheriff destacó la importancia de investigar cualquier denuncia de violencia contra menores dentro de las instituciones educativas.

Tribunal prohíbe al maestro acercarse al niño y a un testigo

Tras su arresto, Adkisson compareció ante las autoridades judiciales del condado de Flagler.

El 23 de octubre, el tribunal del Séptimo Circuito Judicial emitió una orden que le prohíbe mantener contacto con el estudiante afectado y con el testigo que denunció el incidente.

La medida busca impedir cualquier comunicación o acercamiento mientras continúa el proceso penal.

Según los registros judiciales, el acusado recuperó su libertad después de pagar una fianza de $5,000.

Su próxima audiencia está programada para el 17 de noviembre.

Las autoridades no han informado si Adkisson fue suspendido de sus funciones o si el distrito escolar adoptó medidas laborales adicionales.

El docente conserva la presunción de inocencia mientras los cargos en su contra no sean resueltos por un tribunal.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero