Conceden libertad bajo fianza a hispano acusado de destruir monumento de Iwo Jima en Virginia

Un tribunal del condado de Prince William, Virginia, concedió este lunes 26 de octubre la libertad bajo fianza a Miguel Alonso Maldonado Soriano, de 27 años, acusado de vandalizar un monumento dedicado a los marines estadounidenses que participaron en la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial.

El hombre, de nacionalidad mexicana y quien anteriormente estuvo amparado por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), enfrenta varios cargos graves por presuntamente utilizar un mazo para destruir parte de la escultura ubicada cerca de la Base del Cuerpo de Marines de Quantico.

La decisión fue adoptada durante una audiencia en el Tribunal de Circuito del condado de Prince William. La fecha de su próxima comparecencia judicial todavía está pendiente de programación.

Según las autoridades, los daños ocasionados al monumento podrían representar costos de reparación de cientos de miles de dólares.

Policía encontró al sospechoso golpeando el monumento con un mazo

El incidente ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre, cuando agentes del Departamento de Policía del condado de Prince William recibieron una alerta sobre daños a una escultura ubicada cerca de Quantico.

Los oficiales acudieron al lugar aproximadamente a las 10:13 p. m.

De acuerdo con el informe policial, encontraron a Maldonado Soriano presuntamente golpeando el monumento con un mazo.

La escultura, elaborada en piedra caliza, representa a un grupo de marines estadounidenses levantando la bandera de Estados Unidos durante la batalla de Iwo Jima, librada en 1945.

Las autoridades señalaron que el ataque provocó daños importantes en varias de las figuras.

Uno de los soldados representados en la obra perdió completamente la cabeza como consecuencia de los golpes.

Otras partes de la estructura también resultaron afectadas, según las fotografías difundidas por la policía.

Los investigadores estimaron que las reparaciones podrían costar cientos de miles de dólares, aunque no se ha divulgado un presupuesto definitivo.

Acusado enfrenta tres cargos por los daños a la escultura

Maldonado Soriano fue arrestado la semana pasada después de que los agentes lo encontraran en las inmediaciones del monumento.

La Fiscalía le atribuye tres delitos relacionados con los daños ocasionados a la propiedad.

Entre las acusaciones figuran destrucción de propiedad, ingreso ilegal con intención de causar daños y daños graves a un monumento.

Los cargos de destrucción de propiedad y daños al monumento están clasificados como delitos graves.

Durante la audiencia celebrada el lunes, el Tribunal de Circuito del condado de Prince William autorizó que el acusado pudiera obtener su libertad bajo fianza.

No se informó públicamente el monto de la fianza ni las condiciones específicas establecidas por el tribunal.

Tampoco se precisó cuándo se celebrará la próxima audiencia.

El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.

Qué se sabe sobre su situación migratoria en Estados Unidos

Según fuentes federales citadas por Fox News, Maldonado Soriano es ciudadano mexicano y habría ingresado irregularmente a Estados Unidos en diciembre de 1999.

Las mismas fuentes indicaron que recibió protección bajo el programa DACA en 2014, durante la administración del expresidente Barack Obama.

El programa permite que determinadas personas que llegaron a Estados Unidos durante su infancia soliciten protección temporal frente a la deportación y autorización de empleo, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

De acuerdo con la información atribuida a fuentes federales, la protección migratoria de Maldonado Soriano fue renovada en 2024, durante el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, su autorización expiró en agosto de 2026 y no fue renovada durante la administración de Donald Trump.

El reporte no precisa si el acusado enfrenta actualmente algún procedimiento migratorio adicional ni si existe una orden de detención emitida por las autoridades federales de inmigración.

La información sobre su situación migratoria fue atribuida a fuentes federales consultadas por Fox News y no constituye, por sí misma, parte de los cargos penales relacionados con el monumento.

Monumento representa una de las imágenes más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial

La escultura dañada tiene aproximadamente nueve pies de altura, equivalentes a 2,74 metros, y está elaborada en piedra caliza.

La obra representa el histórico izamiento de la bandera estadounidense en el monte Suribachi durante la batalla de Iwo Jima, uno de los enfrentamientos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El monumento fue creado por el escultor Felix de Weldon, quien posteriormente diseñó el Marine Corps War Memorial, ubicado en Arlington, Virginia.

Esta última obra, también conocida como el Memorial de Iwo Jima, reproduce la histórica escena del levantamiento de la bandera y rinde homenaje a los integrantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

La escultura atacada cerca de Quantico es una obra distinta, aunque representa el mismo episodio histórico.

Las fotografías difundidas por las autoridades muestran los daños sufridos por la pieza, incluida la pérdida de la cabeza de uno de los soldados.

Hasta el momento, no se ha anunciado un calendario para su restauración ni se ha confirmado el costo final de las reparaciones.

El proceso judicial contra Maldonado Soriano continuará en el condado de Prince William, donde deberá responder por las acusaciones relacionadas con la destrucción del monumento.

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