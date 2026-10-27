EE.UU. envía a más de 300 soldados a Colombia para realizar entrenamientos antinarco

Estados Unidos enviará aproximadamente 350 militares a Colombia para participar en ejercicios de entrenamiento conjunto con más de 400 soldados colombianos, en una operación que busca fortalecer las capacidades de ambos ejércitos frente al narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas a la seguridad regional.

De acuerdo con información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa colombiano, las maniobras, denominadas Southern Vanguard 2027, se desarrollarán principalmente en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca.

Aunque los primeros reportes señalaron la llegada de más de 300 militares estadounidenses, el Comando Sur precisó que el contingente será de alrededor de 350 efectivos, que trabajarán junto con más de 400 integrantes del Ejército colombiano.

Según medios como France 24 y The Independent, el despliegue forma parte de la cooperación militar entre Washington y Bogotá, con énfasis en el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas armadas.

Entrenamiento contra el narco y amenazas digitales

Los ejercicios contemplan prácticas de interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, ciberdefensa y coordinación entre distintas instituciones. También se busca mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas regionales y fortalecer la cooperación entre las fuerzas militares de ambos países.

The 41st iteration of exercise Southern Vanguard 2027 (SV27) is scheduled to begin in Colombia on Nov. 2, 2026. Through mid-November, approximately 800 joint forces ? including 350 U.S. military personnel and over 400 Colombian soldiers ? will conduct combined simulated? — U.S. Southern Command (@Southcom) October 26, 2026

El programa incluye el intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos entre integrantes del Batallón Contra el Narcotráfico número 1 del Ejército colombiano y soldados de infantería ligera del Ejército estadounidense.

Como parte de las actividades preparatorias, el 30 de octubre se realizará un simulacro de evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. El ejercicio permitirá evaluar los procedimientos de primeros auxilios y atención médica para atender a una persona que simule haber resultado herida en un área minada.

Las maniobras principales están previstas del 2 a mediados de noviembre, según el calendario difundido por el Comando Sur.

Cooperación militar bajo vigilancia política

La llegada de los efectivos estadounidenses ocurre en medio de una renovada cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, la presencia militar extranjera también ha generado cuestionamientos de sectores de la oposición colombiana, que advierten sobre posibles implicaciones para la soberanía nacional.

El debate se intensificó después de que funcionarios estadounidenses señalaran que ambos países podrían ampliar sus operaciones conjuntas contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico. El senador opositor Iván Cepeda ha expresado preocupación por la posibilidad de que una mayor participación militar estadounidense limite la autonomía de Colombia en asuntos de seguridad.

Por su parte, las autoridades colombianas han presentado los ejercicios como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, intercambiar conocimientos y preparar a sus tropas para enfrentar a grupos armados ilegales que obtienen recursos de actividades como el tráfico de drogas y la explotación ilícita de recursos minerales.

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