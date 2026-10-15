EE.UU. habría enviado a 600 soldados a Panamá como parte de su campaña antidrogas

El Pentágono comenzó a desplegar alrededor de 600 soldados estadounidenses en Panamá como parte de una estrategia para ampliar las operaciones contra el narcotráfico en América Latina, según información publicada por The New York Times.

De acuerdo con los reportes, los militares pertenecen a la División de Montaña de Fort Drum, en Nueva York, y se trasladarán a un centro de entrenamiento ubicado en la selva panameña.

El operativo estaría coordinado por un comando de operaciones con sede en Miami, enfocado en la seguridad regional.

La movilización ocurre en el contexto de la estrategia del presidente Donald Trump para incrementar la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el combate contra las organizaciones criminales y presionar a los gobiernos latinoamericanos para intensificar las acciones contra el tráfico de drogas.

Honduras y Colombia, entre los posibles escenarios

La información difundida por The New York Times, basada en fuentes militares anónimas, señala que Washington analiza extender sus operaciones a otros países de la región, entre ellos Honduras y Colombia.

En esos territorios, los militares estadounidenses podrían brindar apoyo a las fuerzas locales durante operativos contra presuntos narcotraficantes.

El envío de tropas a Panamá constituye el movimiento reportado como parte de esta nueva fase de cooperación militar y seguridad regional.

Los detalles sobre la duración de la estancia de los soldados y las fechas específicas de las actividades operativas no fueron precisados por el diario estadounidense.

Lo cierto es que la posible extensión de las operaciones a Honduras y Colombia abriría una nueva etapa en la participación de las fuerzas estadounidenses en acciones contra el narcotráfico en América Latina.

Embajada niega despliegue

La Embajada de Estados Unidos en Panamá negó la información del New York Times que reveló el envío de los primeros integrantes de un batallón de 600 soldados a una nueva instalación de entrenamiento en la selva del país centroamericano.

“La publicación del New York Times que alega el envío de 600 soldados estadounidenses a Panamá es categóricamente falsa”, aseguró la embajada estadounidense en un comunicado.

Añadió que actualmente 120 militares estadounidenses de la 10.ª División de Montaña participan en un curso de entrenamiento de dos semanas en la selva panameña, y regresarán a EE.UU. al concluir su capacitación el próximo 25 de octubre.

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