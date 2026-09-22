Trump ofrece respaldo militar a sus aliados de América Latina para combatir a los cárteles

El presidente Donald Trump elevó este martes su presión sobre los gobiernos de América Latina al ofrecer respaldo militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga y advertir que Washington utilizará un “poder militar sin precedentes” si considera que sus intereses están amenazados.

Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump presentó a los grupos del narcotráfico como una de las principales amenazas para la seguridad del hemisferio occidental y los comparó con el grupo extremista ISIS.

“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, afirmó Trump posteriormente durante una reunión con dirigentes de países latinoamericanos y caribeños que participan en el llamado Escudo de las Américas.

El encuentro reunió a gobiernos que han respaldado la estrategia regional impulsada por Washington, entre ellos Argentina, Chile, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana, además de Colombia. Trump aseguró que Estados Unidos está dispuesto a intervenir cuando alguno de sus aliados considere que no puede enfrentar por sí solo a las organizaciones criminales.

“Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo.

.@POTUS: "I'm thrilled to be here at the second meeting of the Shield of the Americas… This is the largest, most powerful alliance for economic and national security ever to convene in the Western Hemisphere." pic.twitter.com/KDDnvVa8Zb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2026

Una alianza contra los cárteles divide a la región

La reunión ocurrió después de que Trump anunciara ante la ONU una política más agresiva para recuperar lo que describió como el dominio estadounidense en el hemisferio occidental. El mandatario afirmó que su gobierno ya no permitirá que organizaciones criminales o adversarios extranjeros establezcan posiciones que amenacen a Estados Unidos.

“Nuestras acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro incomparable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, declaró. Trump también señaló a México como un punto central del problema del narcotráfico y sostuvo que el gobierno mexicano debe “recuperar” el control de su territorio.

México y Brasil no forman parte del Escudo de las Américas, una alianza creada por Trump en marzo para coordinar acciones contra los cárteles. Ambos países se han opuesto a posibles operaciones militares estadounidenses dentro de sus territorios. La estrategia del presidente estadounidense ha generado además críticas sobre un eventual regreso a políticas intervencionistas en América Latina.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó ese enfoque durante su propio discurso ante la ONU y advirtió sobre “renovadas tentaciones hegemónicas”.

Trump, mientras tanto, insistió en que su administración está “reafirmando el poder estadounidense” en la región y pidió a sus aliados adoptar medidas conjuntas contra organizaciones que Washington considera amenazas terroristas.

Los países participantes también se comprometieron a avanzar hacia sanciones coordinadas contra 24 grupos de narcotráfico señalados por Estados Unidos.

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