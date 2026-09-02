Trump presume que su influencia causó que varios países latinoamericanos “giraran” a la derecha

El presidente Donald Trump volvió a presumir este miércoles de la influencia política que, según él, ha ejercido en América Latina y aseguró que varios gobiernos de la región han dejado atrás a la izquierda para acercarse a posiciones de derecha. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump puso especial énfasis en Colombia y en la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, a quien respaldó públicamente durante la campaña presidencial de 2026.

“Yo respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, afirmó Trump al referirse al mandatario colombiano. El presidente estadounidense recordó que De la Espriella no partía como favorito en la contienda y destacó que finalmente consiguió imponerse en las urnas.

“No se esperaba que ganara, era uno de diez personas aspirando, no era el favorito. Hizo un gran trabajo y fue elegido”, señaló.

“Yo respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre; creo que eso significa que es un tipo valiente . No era el favorito, había diez competidores en las elecciones. Creo que hace un gran trabajo”, comentó el presidente Donald Trump (@POTUS) sobre Abelardo de la Espriella? pic.twitter.com/UtL877ISNi — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) September 2, 2026

Trump destaca el avance de gobiernos alineados con Washington

Trump extendió su análisis al resto de Latinoamérica y sostuvo que existe un cambio político favorable a sus posiciones. “Se han ido de la izquierda a la derecha. Todos van a la derecha”, afirmó. El mandatario también aseguró que Estados Unidos mantiene actualmente mejores relaciones con varios gobiernos de la región. “Tenemos una buena relación con Brasil. Una buena relación, realmente, con casi todos ahora”, dijo, al sostener que esos países muestran mayor respeto hacia Washington.

La relación con Colombia ha cobrado especial relevancia desde la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño. Su gobierno ha prometido combatir con mayor dureza a los grupos dedicados al narcotráfico y fortalecer la cooperación con Estados Unidos.

Pocos días después de la investidura del mandatario colombiano, Washington incorporó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, una coalición regional enfocada en combatir a organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. El Comando Sur también confirmó la visita a Bogotá de su comandante, el general Francis L. Donovan, quien se reunió con los nuevos líderes militares colombianos para abordar operaciones conjuntas contra grupos considerados narcoterroristas.

Trump ya había expresado públicamente su respaldo a De la Espriella antes de la segunda vuelta electoral. El colombiano terminó ganando por un margen reducido frente al izquierdista Iván Cepeda.

Aunque Trump convirtió su apoyo en uno de sus argumentos sobre el avance de la derecha en la región, el resultado electoral fue determinado por los votantes colombianos y no existe evidencia para atribuir directamente la victoria al respaldo estadounidense. El mandatario estadounidense también mencionó a Argentina y destacó su relación con Javier Milei, mientras que Brasil y México permanecen entre los principales gobiernos de la región con posiciones de izquierda.

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