Perú se une al “Escudo de las Américas” de Trump tras reunión de Fujimori con Rubio

Perú se sumará al “Escudo de las Américas”, una coalición impulsada por el gobierno de Donald Trump para combatir a organizaciones criminales transnacionales, luego de una reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El anuncio fue realizado este jueves en Lima, durante una conferencia conjunta en la que ambos gobiernos destacaron la necesidad de ampliar el intercambio de inteligencia y la cooperación en seguridad.

Fujimori sostuvo que la incorporación permitirá a las autoridades peruanas obtener información con mayor rapidez y responder con mayor firmeza frente a grupos criminales que operan más allá de las fronteras. “Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países”, afirmó la presidenta, quien aseguró que la soberanía de Perú permanecerá intacta con la adhesión a la iniciativa.

Met with President Keiko Fujimori in Lima to welcome Peru's entry into the Shield of the Americas and discuss security and investment cooperation for the shared economic prosperity of our countries. pic.twitter.com/P3ZQ2s1UVy — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

Rubio coloca al crimen transnacional como prioridad

Rubio presentó a las organizaciones criminales como una amenaza que ya no se limita a un solo país y afirmó que algunas cuentan con recursos financieros y armamento superiores a los de fuerzas de seguridad de la región. “Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible”, dijo Rubio a Fujimori.

El funcionario estadounidense sostuvo que la seguridad del hemisferio se ha convertido en una prioridad para la administración Trump y que Washington busca trabajar con gobiernos dispuestos a combatir a estos grupos. “No queremos actuar de manera unilateral, son grupos terroristas que extorsionan al pueblo, hacen todo tipo de delitos, son grupos que tenemos que derrotarlos”, declaró.

Rubio también dejó claro que cualquier cooperación estadounidense en territorio peruano deberá realizarse con autorización del gobierno de Lima y dentro de sus leyes. “No haremos nada que esté fuera del marco legal de su país o fuera de lo que el gobierno solicite”, afirmó.

Fujimori añadió que cualquier ingreso de tropas extranjeras requiere una autorización específica del Congreso peruano.

El Perú se incorpora al Escudo de las Américas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional.



Tras reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Keiko Fujimori anunció la incorporación del Perú a este mecanismo, que? pic.twitter.com/NBY7g6Np61 — Presidencia del Perú ?? (@presidenciaperu) September 10, 2026

Seguridad, comercio y China también estuvieron sobre la mesa

La nueva alianza se suma a otros pasos recientes para fortalecer los vínculos entre Washington y Lima. En enero, Estados Unidos designó a Perú como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, mientras que el Departamento de Estado aprobó una posible venta militar de $1,500 millones para trabajos de diseño y construcción en la Base Naval del Callao.

La cooperación también incluye apoyo frente a posibles emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño. Fujimori informó que el buque hospitalario estadounidense *Comfort* llegará a Perú en febrero de 2027 para brindar asistencia a la población del norte del país.

La visita de Rubio ocurre además mientras Lima busca reducir el impacto de nuevos aranceles estadounidenses sobre productos peruanos como arándanos, uvas y aguacates. Al mismo tiempo, China mantiene una fuerte presencia económica en Perú, particularmente en minería e infraestructura. El comercio entre ambos países creció 35% durante el primer semestre del año, por encima del aumento registrado con Estados Unidos.

La embajada china en Lima respondió a la visita de Rubio al señalar que “el hemisferio occidental no es el ‘patio trasero’ de nadie”.

Rubio, sin embargo, insistió en que la política de Washington hacia América Latina no será únicamente diplomática. “Nuestra participación en la región no es un favor; es esencial para nuestra propia seguridad, nuestra propia prosperidad, para nuestro propio bienestar en los Estados Unidos de América”, afirmó. La incorporación de Perú al “Escudo de las Américas” representa así un nuevo acercamiento de seguridad entre Lima y Washington, mientras ambos gobiernos buscan ampliar también su cooperación comercial y estratégica.

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