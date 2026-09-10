Para Marco Rubio el combate de México contra los cárteles no ha sido suficiente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elevó la presión sobre el gobierno de México al considerar insuficientes las acciones emprendidas contra los cárteles del narcotráfico y advertir que existen amplios territorios del país donde, según su valoración, el Estado no mantiene un control efectivo.

Durante una visita a Quito, Ecuador, como parte de una gira por América Latina, Rubio reconoció que México ha hecho más que en el pasado para perseguir a las organizaciones criminales, pero sostuvo que los resultados todavía no corresponden con la dimensión de la amenaza.

“Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”, afirmó el funcionario estadounidense.

Rubio describió a México como el principal desafío regional en materia de cárteles debido tanto a la extensión del territorio como al poder que han adquirido las organizaciones criminales. En ese contexto, afirmó que “la cabeza de la serpiente” se encuentra en México.

“No es ni de lejos suficiente”

Aunque el secretario de Estado reconoció los operativos y acciones emprendidos por el gobierno mexicano, consideró que todavía son insuficientes frente a la capacidad de los grupos delictivos.

SECRETARY RUBIO: There are territories, vast territories in Mexico, that are not governed by the state. They are controlled by these narco-terrorist organizations. pic.twitter.com/udRGZXv0xU — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Su evaluación fue tajante: la lucha de México contra los cárteles “no es ni de lejos suficiente”.

De acuerdo con Rubio, el problema trasciende el tráfico de drogas y alcanza la capacidad de las organizaciones criminales para desafiar la autoridad de los gobiernos.

Mencionó entre las amenazas los asesinatos de candidatos, políticos, jueces y periodistas, además de las redes utilizadas para el tráfico de drogas y personas.

También señaló el uso creciente de tecnología, incluidos drones, por parte de estas organizaciones, lo que a su juicio incrementa la dimensión transfronteriza del problema.

Washington actuará

Rubio aseguró que la intención de Estados Unidos es trabajar conjuntamente con las autoridades mexicanas para enfrentar a los cárteles.

Sin embargo, dejó una advertencia que eleva la tensión entre ambos países: si la amenaza representa un riesgo para la seguridad y los intereses nacionales estadounidenses, Washington actuará.

“Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México”, afirmó Rubio, aunque añadió que eventualmente la amenaza tendría que ser enfrentada “de una forma u otra”.

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