Rubio llega a Colombia con la lucha contra la cocaína como prioridad de Washington

La lucha contra el narcotráfico será una de las pruebas más importantes para la nueva relación entre Estados Unidos y Colombia. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega este martes a Barranquilla con un mensaje directo para el recién posesionado presidente colombiano, Abelardo de la Espriella: Washington quiere resultados contra la producción de cocaína y las estructuras que manejan el negocio ilegal.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, dos personas familiarizadas con los planes del viaje señalaron que Rubio transmitirá una exigencia de la administración de Donald Trump para erradicar los cultivos de coca y desmantelar las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El Departamento de Estado confirmó que uno de los objetivos de la visita es fortalecer la cooperación “en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo”.

Colombia ocupa un lugar central en esa estrategia. El país es considerado el mayor productor mundial de cocaína y, según el reporte del diario estadounidense, el incremento de la producción durante los últimos años ha coincidido con una mayor disputa territorial entre grupos armados.

De la Espriella llega con una postura dura

El encuentro ocurre apenas un mes después de que De la Espriella asumiera la Presidencia. Durante su campaña, el mandatario convirtió la ofensiva contra los llamados “narcoterroristas” en uno de sus principales compromisos y, ya en el poder, ha respaldado operaciones militares contra organizaciones criminales.

En los días previos a la llegada de Rubio, De la Espriella incluso difundió imágenes de bolsas para cadáveres que, según afirmó, contenían integrantes de grupos armados abatidos durante operaciones de seguridad.

La nueva sintonía con Washington también tiene una dimensión militar. Colombia se incorporó a la alianza de seguridad impulsada por Trump y ambos gobiernos han abierto la puerta a operaciones militares conjuntas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. EFE reportó que la seguridad será uno de los ejes de la reunión prevista en Barranquilla.

Drogas, comercio y un paquete de $1,000 millones

La agenda no se limitará a la seguridad. Rubio y De la Espriella también abordarán las relaciones comerciales y la ayuda estadounidense para Colombia después del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Al asumir el nuevo gobierno colombiano, Estados Unidos anunció un paquete de ayuda de $1,000 millones, mientras Bogotá busca además mejorar las condiciones comerciales y reducir la presión de los aranceles estadounidenses.

La cooperación militar, sin embargo, plantea interrogantes. Expertos citados en la información del medio neoyorkino advierten que las fuerzas colombianas enfrentan limitaciones de presupuesto, helicópteros y sistemas de defensa frente a drones.

Expertos en la materia aseguran que para Washington, la visita representa una oportunidad para reforzar su influencia en América Latina, mientras que para Bogotá, será también una ocasión para demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo gobierno en su ofensiva contra el narcotráfico.

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