Detienen a dos mujeres con droga adherida al cuerpo en un aeropuerto de Colombia

Dos mujeres fueron capturadas por la Policía en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando, presuntamente, intentaban transportar cerca de 10 kilos de estupefacientes hacia Cali.

El procedimiento se produjo luego de que operadores del sistema de videovigilancia de la terminal detectaran movimientos inusuales en las pasajeras mientras transitaban por la zona de filtros nacionales.

La alerta permitió que uniformados las abordaran para realizar una verificación. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las mujeres mostraron nerviosismo durante el procedimiento.

Durante el registro personal fueron encontrados 18 paquetes rectangulares adheridos a sus cuerpos. En total, las autoridades incautaron 5.4 kilos de cocaína y 4.3 kilos de marihuana, para un total de 9,760 gramos de estupefacientes, es decir, cerca de 10 kilos.

En el @BOG_ELDORADO ,la Policía capturó a dos mujeres que transportaban 10 kilos de droga adheridos al cuerpo con destino a #Cali.



La alerta de los operadores permitió detectar su comportamiento sospechoso, logrando la incautación de 5.445 gramos de cocaína y 4.315 de marihuana. pic.twitter.com/DyOGJH2qJl — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 26, 2026

Según el reporte policial citado por medios como El Tiempo, las sustancias tenían como destino la ciudad de Cali. Las capturadas son una mujer de nacionalidad colombiana y otra extranjera, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

El caso pone nuevamente la atención sobre los mecanismos utilizados por las autoridades para detectar el tráfico de drogas en las terminales aéreas.

En este operativo, la videovigilancia fue determinante para identificar comportamientos que llevaron a los uniformados a realizar el procedimiento de control.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias del traslado de los estupefacientes y determinar si las mujeres estarían vinculadas con una estructura dedicada al tráfico de drogas.

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