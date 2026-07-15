Un hombre que se hacía pasar como piloto llevaba 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo en aeropuerto de Colombia

Un ciudadano español fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Barcelona haciéndose pasar por piloto de una aerolínea comercial, mientras transportaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo.

La detención fue realizada por unidades de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional durante los controles de seguridad.

Según las autoridades, el hombre llamó la atención de los uniformados por su comportamiento y por algunas inconsistencias en su presentación como supuesto miembro de la tripulación.

Tras una inspección mediante un equipo de Body Scan, los agentes detectaron cinco paquetes rectangulares y una faja adheridos al cuerpo del sospechoso.

En su interior fueron hallados 10 kilogramos de cocaína, por lo que fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

#EsNoticia | ¡Cayó “falso piloto” en El Dorado!



Un ciudadano extranjero fue capturado en el Aeropuerto El Dorado cuando intentaba abordar un vuelo hacia Barcelona usando un uniforme de piloto comercial para hacerse pasar por tripulante de una aerolínea internacional.



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De acuerdo con las investigaciones, el detenido fue identificado como Carlos Barbería Hernando, de nacionalidad española.

El hombre vestía un uniforme de piloto comercial e intentó hacerse pasar por tripulante de una aerolínea internacional para facilitar su ingreso a las zonas restringidas del aeropuerto y evadir los controles de seguridad.

Información conocida posteriormente señala que Barbería Hernando había realizado años atrás un curso de formación como piloto en España, aunque no figura como piloto habilitado ni ejercía profesionalmente esa actividad.

Las autoridades indicaron que el cargamento tenía como destino la ciudad de Barcelona y ahora investigan si esta modalidad de ocultamiento y suplantación hace parte de una red criminal dedicada al envío de estupefacientes hacia Europa. También buscan establecer si el capturado habría participado anteriormente en operaciones similares.

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