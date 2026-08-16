Abelardo de la Espriella solicita a Donald Trump liberar de aranceles a Colombia debido a terremoto

Abelardo de la Espriella, mandatario de Colombia, solicitó al presidente Donald Trump que, debido al terremoto registrado hace unos días en su país, suspenda temporalmente los aranceles a sus importaciones destinadas al mercado consumidor estadounidense.

El lunes de esta semana, un terremoto de magnitud 7.4 causó severas afectaciones a 15 departamentos y 448 municipios de Colombia.

El balance oficial más reciente emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que más de 300 personas perdieron la vida, cerca de 4,000 resultaron heridas y al menos 115,461 personas resultaron afectadas.

En cuanto a la infraestructura urbana se refiere, trascendió que 14,493 casas colapsaron por completo y 81,506 presentan daños parciales o estructurales.

De manera segmentada, 2,612 escuelas y colegios registran daños, mientras que 241 hospitales y clínicas resultaron afectados.

Ante la magnitud de los daños, Abelardo de la Espriella decretó el estado de emergencia económica, esto con el objetivo de agilizar la dispersión de fondos y activar salvavidas financieros para mitigar el impacto, pues se calcula de manera preliminar que los destrozos estructurales totales podrían ascender a $40,000 millones de dólares.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por? — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

Debido al impacto de la furia de la naturaleza en su territorio se espera que Colombia sufra una desaceleración en su economía con efectos a corto y mediano plazo.

Por ello, el Banco Mundial de inmediato destinó $200 millones de dólares a través una línea de financiamiento dirigida a la nación en desagracia.

Anticipándose al daño colateral que puede surgir en muchas de las empresas colombianas con exportaciones hacia Estados Unidos ante el incremento de aranceles, al pasar de 10 a 12.5%, de la Espriella sostuvo una corta llamada telefónica con Donald Trump donde, además de agradecerle por el apoyo de $26.5 millones de dólares en asistencia para encarar el desastre, le solicitó dejar de gravar a sus importaciones por un tiempo.

“Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto.

La conversación fue muy cordial. El presidente Trump se mostró sumamente afectuoso y expresó su cariño por Colombia”, escribió el presidente sudamericano en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Sin embargo, desde Washington no surgió ninguna respuesta y quizá en las próximas horas sea cuando se determine el destino que les aguarda a los productos colombianos de ingreso en Estados Unidos.

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