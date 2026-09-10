Rubio defiende ataques contra barcos antidrogas y niega que EE.UU. busque matar pescadores

El secretario de Estado Marco Rubio defendió la campaña militar de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de participar en el narcotráfico y aseguró que Washington continuará atacando a organizaciones criminales que, según dijo, representan una amenaza creciente para los gobiernos de América Latina. Durante su visita a Ecuador, Rubio afirmó que Estados Unidos no busca matar pescadores durante las operaciones en el Pacífico, después de que al menos seis embarcaciones ecuatorianas fueran hundidas desde el 28 de agosto.

“Nadie busca matar pescadores aquí”, afirmó Rubio. El funcionario sostuvo que el objetivo son los narcotraficantes, las embarcaciones utilizadas para transportar drogas y quienes participan en actividades de pesca ilegal.

SECRETARY RUBIO: These terrorist groups have to be dismantled not just by blowing up their boats and taking their boats; they have to be dismantled financially. pic.twitter.com/xN6CuiaGzi — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Rubio justifica operaciones contra embarcaciones

Rubio explicó que las operaciones más recientes con Ecuador se realizan de manera conjunta y en aguas territoriales, por lo que cada intervención depende de la embarcación, la amenaza que representa y las leyes del país donde ocurre. “Cada objetivo se selecciona cuidadosamente”, dijo, al señalar que las operaciones pasan por los abogados del Departamento de Guerra y deben ajustarse a acuerdos y protocolos bilaterales.

Sin embargo, el secretario dejó claro que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de destruir embarcaciones cuando lo considere necesario. “Bueno, de nuevo, depende, y seguimos haciendo explotar barcos si es necesario”, respondió cuando se le preguntó sobre la nueva estrategia de interceptar primero algunas embarcaciones y detener a sus tripulantes.

El Comando Sur informó posteriormente que fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque cinético letal” contra una lancha rápida que operaba en rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe. Según SOUTHCOM, tres “narcoterroristas” murieron.

On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in? pic.twitter.com/B9Ec4bCepT — U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026

Advierte sobre el poder de los cárteles

Rubio presentó la ofensiva como parte de una estrategia más amplia para impedir que grupos criminales terminen controlando territorios y debilitando a los gobiernos de la región. “Si no se les hace frente a estos grupos, devorarán a estos países vivos”, advirtió. “Es como un cáncer que sigue creciendo hasta que, literalmente, ya no queda Estado”.

El secretario también respaldó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa y anunció durante su visita la designación de Los Tiguerones como “organización terrorista”. La violencia vinculada con bandas criminales ha dejado más de 25,000 personas asesinadas en Ecuador durante los últimos tres años, según la información proporcionada durante la visita.

Rubio eleva la presión sobre México

El funcionario también dirigió duras críticas hacia México y sostuvo que existen “vastos territorios” donde el Estado no ejerce control debido al poder de los cárteles. “Ahora bien, debo decir lo siguiente: para ser justos, los mexicanos han hecho más que nunca para perseguir a estos grupos. Pero aún no es suficiente”, afirmó.

Rubio dijo que Washington espera trabajar con las autoridades mexicanas, aunque advirtió que Estados Unidos terminará enfrentando la amenaza de una forma u otra si los cárteles continúan representando un riesgo para la seguridad nacional estadounidense. El secretario realizó sus declaraciones durante una gira por Colombia, Ecuador y Perú destinada a fortalecer la cooperación de seguridad y los vínculos económicos de la administración Trump con gobiernos aliados de la región.

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