La Proposición 44 perjudica a los pacientes. Por eso voto ‘no’

En Clínica Romero creemos que la atención médica es un derecho humano. La Proposición 44 amenaza a clínicas comunitarias y a familias que dependen de ellas. Por eso les pido a los californianos votar NO.

Con más de 40 años sirviendo a Los Ángeles, en Clinica Romero sabemos que cuidar la salud va más allá de una visita al médico. También significa ayudar a nuestros pacientes a entender su diagnóstico en su idioma, ayudar a familias a tener comida en su mesa, y llevar atención médica a personas que viven en las calles directamente.

La Proposición 44 no reconoce todo lo que se necesita para cuidar a nuestros pacientes.

Esta medida exigiría que las clínicas sin fines de lucro afectadas gasten por lo menos el 90% de sus ingresos en los servicios médicos que define la proposición. Las que no cumplan enfrentarían multas. El Analista Legislativo de California advierte que algunas clínicas podrían cerrar.

La salud de nuestra comunidad no se puede medir con un simple porcentaje.

Nuestros pacientes necesitan más que consultas médicas. Necesitan alimentos, vivienda, transporte y confianza. Cada día atendemos a familias trabajadoras, niños, adultos mayores, inmigrantes, comunidades indígenas, personas sin seguro médico y personas sin hogar. Ofrecemos atención para diabetes, presión alta, salud mental y planificación familiar. También ofrecemos algo muy importante: un lugar seguro donde todos son tratados con respeto y dignidad.

Esto no es un lujo. Puede ser la diferencia entre recibir el tratamiento correcto o quedarse sin atención. Todo esto ayuda al bienestar de nuestras familias.

Nuestros intérpretes, trabajadores comunitarios y equipos médicos que atienden a personas en las calles son esenciales. También lo son nuestros empleados de finanzas, recursos humanos, expedientes médicos, referencias, transporte y seguridad. Todos ayudan a mantener nuestras clínicas abiertas y funcionando.

Hoy enfrentamos una situación difícil. Muchas familias están perdiendo su seguro médico. Las clínicas tienen menos recursos y mayores gastos. Además, los operativos migratorios han provocado que algunas familias tengan miedo de salir de sus hogares, incluso para ir al médico.

Clínicas comunitarias ya reciben auditorías y supervisión de agencias del condado, del estado y del gobierno federal. Tenemos la responsabilidad de usar bien nuestros recursos. Pero imponer más multas y reglas estrictas no significa mejorar la atención médica.

Cuando una clínica cierra, las necesidades de sus pacientes no desaparecen. Los niños se enferman. Mujeres embarazadas necesitan atención. Personas de tercera edad necesitan medicamentos. Personas sin hogar necesitan tratamiento. Familias con dificultades económicas necesitando alimentos.

He dedicado más de 45 años de mi vida a servir a nuestra comunidad, incluyendo 17 años trabajando para mejorar el acceso a la salud de personas más necesitadas. He visto cómo recibir atención a tiempo puede evitar una emergencia. También sé lo importante que es encontrar un médico que hable su idioma, entienda su situación y lo trate con dignidad.

Esa confianza tarda años en construirse y puede perderse rápidamente.

California debe fortalecer nuestras clínicas comunitarias, no poner en riesgo sus servicios.

La atención médica es un derecho humano.

Eso hacemos todos los días en Clínica Romero, una clínica comunitaria dedicada a mejorar el acceso a la salud de nuestra comunidad.

Por eso les invito a votar NO a la Proposición 44.