San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 27 de octubre
Conoce cómo estará el tiempo en San Antonio, Texas, para hoy martes 27 de octubre. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 27 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.
Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del este, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 43%.
La presión atmosférica media será de 1018.7 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:43 h y el crepúsculo será a las 18:52 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.
¿Cuándo llueve en San Antonio?
De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 23%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.
El tiempo en San Antonio, Texas para mañana
El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 81 grados Fahrenheit (21 y 27 grados Celsius).
El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días
Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.
El clima en San Antonio, Texas
San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.
La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.
En verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.
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