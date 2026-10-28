Brendan Rodgers compara a Julián Quiñones con Luis Suárez

Julián Quiñones fue uno de los delanteros más destacados en todo 2026. Sus actuaciones en Arabia Saudita lo pusieron en la lista de 30 mejores jugadores del mundo que lucharon por el Balón de Oro. Bendan Rodgers, su entrenador en el Al Qadisiya, comparó a Quiñones con Luis Suárez.

Brendan Rodgers dirigió el Liverpool de la Premier League. El respetado entrenador tuvo grandes rendimientos en el banquillo el conjunto “Red”. Su delantero estelar fue Luis Suárez, uno de los mejores atacantes del fútbol sudamericano en las últimas décadas.

Ahora en el Al Qadisiya tiene la oportunidad de dirigir a Julián Quiñones. El delantero mexicano ha sido casi tan implacable como Luis Suárez en el Liverpool. Rodgers agradeció haber tenido en sus procesos a grandes delanteros como el mexicano y el uruguayo.

“He tenido la gran fortuna de trabajar con delanteros de primer nivel en mi carrera. Pienso en Luis Suárez, con quien trabajé en el Liverpool, que fue un jugador absolutamente increíble. Después de haber estado en Premier League durante mucho tiempo, si la Premier League es la referencia para los mejores jugadores, entonces no hay duda de que Julián podría jugar a ese nivel”, dijo Rodgers para The Athletic.

¡Lo comparó con Luis Suárez! Brendan Rodgers, exDT del Liverpool, pone a Julián Quiñones entre los mejores del mundohttps://t.co/040MrE23D8 — Telediario CdMx (@telediario) October 24, 2026

Julián Quiñones se quedó en el puesto 28 en la lucha por el Balón de Oro de 2026. Quiñones superó a Sadio Mané y a William Salibá en la lista final. Brendan Rodgers considera que el delantero de la selección mexicana tenía todos los méritos para tomar parte de esa lista final.

“Si eres el máximo goleador de esta liga, vas al Mundial y brindas momentos de inspiración como los que otorgaste y obviamente, viéndolo como futbolista, con el talento y el corazón que tiene, por supuesto que merece estar en esa lista”, sentenció.

Julián Quiñones en el Al Qadisiya

El exdelantero de las Águilas del América fue firmado por el Al Qadisiya en julio de 2024. El delantero mexicano ha jugado 82 partidos desde su llegada al equipo. En esa cantidad de partidos Quiñones ha marcado 69 goles y ha concedido 15 asistencias en poco más de 7,100 minutos dentro del campo.

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