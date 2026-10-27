Julián Quiñones y su récord para México en el Balón de Oro

Julián Quiñones tuvo una temporada brillante con el Al Qadisiyah y con la selección mexicana. Sus grandes rendimientos fueron premiados con una nominación al Balón de Oro de 2026. A pesar de que no lo ganó, Quiñones hizo historia para el fútbol mexicano en la categoría masculina.

El ganador del Balón de Oro de 2026 fue el delantero inglés Harry Kane. El atacante del Bayern Múnich recibió su distinción en el London Palladium Theatre de Inglaterra.

Julián Quiñones quedó en el puesto 28 de la lista final. El delantero mexicano superó a dos grandes futbolistas en las votaciones. El primero de ellos fue Sadio Mané, futbolista del Al Nassr y la selección de Senegal.

El atacante de la selección mexicana también quedó por delante del defensor William Salibá. Quiñones superó a un futbolista que milita en el Arsenal de la Premier League y fue protagonista en Champions.

Registro histórico para México

Julián Quiñones se convirtió en el futbolista que más cerca quedó de los puestos de vanguardia en este galardón. Solo Guillermo Ochoa había podido entrar en la lista final de 30 futbolistas.

“Memo” lo consiguió en 2007. En este año Guillermo Ochoa se quedó en el último puesto del ranking, es decir, obtuvo el puesto 30 en las votaciones. En este sentido, Julián Quiñones se posiciona como el mexicano que más cerca ha estado entre los mejores jugadores del mundo.

Lista final Balón de Oro 2026

Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich) — Ganador

Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Lamine Yamal (España / FC Barcelona)

Rodri (España / Manchester City / FC Barcelona)

Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)

Ousmane Dembélé (Francia / PSG)

Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Michael Olise (Francia / Bayern Múnich)

Fabián Ruiz (España / PSG)

Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)

Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)

Lautaro Martínez (Argentina / Inter de Milán)

Vitinha (Portugal / PSG)

Luis Díaz (Colombia / Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra / Arsenal)

Achraf Hakimi (Marruecos / PSG)

Pau Cubarsí (España / FC Barcelona)

Bruno Fernandes (Portugal / Manchester United)

Ferran Torres (España / FC Barcelona)

Willian Pacho (Ecuador / PSG)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

João Neves (Portugal / PSG)

Marquinhos (Brasil / PSG)

Dayot Upamecano (Francia / Bayern Múnich)

Marc Cucurella (España / Chelsea / Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Brasil / Arsenal)

Julián Quiñones (México / Al-Qadsiah)

William Saliba (Francia / Arsenal)

Sadio Mané (Senegal / Al-Nassr)

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