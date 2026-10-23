Julián Quiñones vacuna al portero Bono, pero sufre una dolorosa derrota en Arabia

El atacante mexicano Julián Quiñones perforó las redes para el Al-Qadisiya aunque su esfuerzo resultó insuficiente ante el poderoso arsenal del Al Hilal. La “Pantera Azteca “demostró que mantiene encendida la mecha de la Copa del Mundo al sumar su sexta anotación de la campaña en territorio asiático.



La tarde se puso color de hormiga muy temprano para la escuadra local en el Estadio Saud bin Jalawi. El brasileño Gabriel Martinelli adelantó a los visitantes al minuto 21 con un zapatazo que dejó congelada a la zaga y obligó a remar contracorriente a los pupilos de Míchel González.



Cuando el panorama lucía más oscuro, emergió la imponente figura del seleccionado mexicano para poner orden en la casa. Apenas diez minutos después del balde de agua fría, Quiñones le ganó perfectamente la espalda a los defensores centrales para picar al espacio con un colmillo largo y retorcido.



El exdelantero del América recibió un auténtico bombón por parte de Musab Al Juwayr para definir con un certero y soberbio cabezazo. El ariete nacional dejó completamente parado y sin posibilidades al guardameta marroquí Bono, firmando un empate transitorio que hizo estallar a la tribuna.



Tras disiparse los intensos rumores veraniegos que lo colocaban en la prestigiosa Premier League, el atacante sigue demostrando un profesionalismo a prueba de balas. Con este soberbio remate, el seleccionado nacional sumó su quinta anotación en el torneo de liga local, consolidándose como el referente absoluto.



Lamentablemente para su causa, la millonaria legión extranjera con pasado en el viejo continente terminó por romper la paridad en el complemento. El serbio Sergej Milinkovic Savic y el portugués Rúben Neves frotaron la lámpara para inclinar la balanza en favor del cuadro visitante con toda su jerarquía.

¡LO EMPATA QUIÑONES! ? Gol de Julián para el 1-1 de su equipo en la noche de #SPLenFOX. pic.twitter.com/HrUQSuMYbe — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 23, 2026



A pesar del trago amargo por la dolorosa derrota en casa, Quiñones levanta la mano firmemente como el futbolista mexicano más encendido en el extranjero. El atacante mantiene el ritmo demoledor de la campaña pasada y se reporta listo para los próximos compromisos oficiales con la camiseta tricolor.

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