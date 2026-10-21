Al Qadsiah es líder con asistencia clave de Julián Quiñones al último minuto

¡Zarpazo de último minuto para asaltar el liderato general! El Al Qadsiah consiguió una victoria fundamental al derrotar de visitante 1-0 al Al Taawoun gracias a un pase para gol del mexicano Julián Quiñones en el epílogo del encuentro, al minuto 96.

El atacante mexicano Julián Quiñones regresó a la alineación titular y puso el pase decisivo con la cabeza, catapultando a su escuadra a la cima de la tabla de posiciones con 25 puntos en 10 compromisos, superando momentáneamente al Al Hilal que marcha abajo con 24 unidades.

¡EN LA ÚLTIMA JUGADA! ? Gol de Reijnders en el agregado para darle la victoria al equipo de Julián Quiñones. ? #SPLenFOX pic.twitter.com/dx9EW0xY3e — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 20, 2026

El delantero mexicano volvió a tener acción con el Al Qadsiah tras haberse quedado en la banca el encuentro anterior. Su presencia en la cancha se hizo notar desde los primeros compases, generando buenas aproximaciones individuales y habilitando a sus compañeros en zona de peligro, aunque las jugadas no terminaban por concretarse de buena forma.

Por su parte, el conjunto local ofreció una postura bastante conservadora y apenas pudo generar un disparo de peligro real en su propio patio durante todo el cotejo. La ofensiva del Al Qadsiah dominaba las acciones, pero adolecía de contundencia, incluyendo un par de tiros del propio Quiñones que pasaron rozando las redes contrarias.

Cuando parecía que el empate sin anotaciones estaba sellado y el tiempo agregado agonizaba, apareció la inteligencia del atacante nacional dentro del área grande. Al minuto 96, Quiñones ganó la posición de espaldas al marco, bajó con maestría un esférico elevado utilizando la cabeza y sirvió el balón para que Tijani Reijnders sentenciara el 1-0.

¡AGÓNICO TRIUNFO Y LIDERATO! ? Un gol de Reijnders en los últimos momentos del partido le dio el triunfo al equipo de Julián Quiñones. #SPLenFOX pic.twitter.com/pl4W5DPvt5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 20, 2026

El silbatazo del colegiado decretó el final y amarró los 3 puntos que ubican al cuadro del mexicano en lo más alto del balompié de Arabia con 25 puntos en 10 jornadas. El delantero azteca sigue entregando cuentas sumamente positivas para su club, con un registro actual de 5 goles anotados en las 9 participaciones que registra esta campaña.

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